Listo el calendario para el Clausura 2025 en la Liga Mayor

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Todo está listo para el arranque del torneo Clausura 2025 para el sábado 18 de enero, con los respectivos cinco encuentros de la primera fecha. En el debut, el actual monarca del fútbol salvadoreño, Once Deportivo, se enfrentará al Fuerte San Francisco.

Tras aprobarse la prórroga para que el torneo no inicie este sábado sino el próximo 18 de enero, también se llevó a cabo el sorteo para el silbatazo inicial en la Liga Mayor de Fútbol (LMF).

La primera fecha se disputará de la siguiente forma: Dragón vs FAS, Platense vs Firpo, Cacahuatique vs Águila, Limeño vs Alianza y Once vs Fuerte. En la primera fecha se ha decretado que Isidro Metapán sea el club que descanse.

La primera vuelta del torneo se disputará del 18 de enero al 9 de marzo dividido en 11 fechas de la siguiente forma: jornada 1 (18 y 19 de enero), jornada 2 (25 y 26 de enero), jornada 3 (29 y 30 de enero), jornada 4 (1 y 2 de febrero), jornada 5 (8 y 9 de febrero), jornada 6 (12 y 13 de febrero), jornada 7 (15 y 16 de febrero), jornada 8 (22 y 23 de febrero), jornada 9 (26 y 27 de febrero), jornada 10 (1 y 2 de marzo), jornada 11 (8 y 9 de marzo).

Segunda vuelta: jornada 12 (15 y 16 de marzo), jornada 13 (22 y 23 de marzo), jornada 14 (26 y 27 de marzo), jornada 15 (29 y 30 de marzo), jornada 16 (5 y 6 de abril), jornada 17 (9 y 10 de abril), jornada 18 (12 y 13 de abril), jornada 19 (19 y 20 de abril), jornada 20 (23 y 24 de abril), jornada 21 (26 y 27 de abril), jornada 22 (3 y 4 de mayo).

Los cuartos de final de ida se disputarán en esta ocasión el 7 y el 8 de mayo, y la vuelta, el 10 y 11 del mismo mes. La semifinal de ida el 17 y 18 del mismo mes y las de vuelta el 24 y 25. La gran final se disputará el 31 del mismo mes.

Para la primera vuelta el clásico nacional entre Águila y FAS, se disputará en la jornada 4, el 1 o 2 de febrero. Y para la segunda vuelta, en la jornada 15, el 29 o 30 de marzo.

