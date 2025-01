Asamblea sin elegir al titular de la CCR

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa aún no elige a la persona que estará al frente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), luego que Roxana Soriano fuera electa presidenta del Tribunal Supremo Electoral, en septiembre del año pasado.

Al respecto, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro sostuvo que en varias sesiones plenarias han hecho hincapié en la importancia de elegir al funcionario/a, ya que al final, es la CCR la que les revisa las costillas a los funcionarios.

“Lo que no se está haciendo es lograr transparentar el uso de los fondos públicos por parte de la Corte de Cuentas; es que es una lástima, ya pasaron varios meses y seguimos en espera (…) yo no entiendo por qué es que no se elige, si ellos tienen a la mayoría de los diputados”, agregó Villatoro.

La opositora dijo no entender el retraso, o quizá será porque “no encuentra a una persona idónea”, si es el caso, planteó Villatoro, debe abrirse nuevamente la convocatoria para que nuevos profesionales presenten sus atestados.

“No entiendo por qué se está deteniendo este caso, o quizás están buscando a una persona que sea afín a ellos, al final de cuentas, la pelota está en la cancha de ellos y ojalá que tomaran la decisión lo más pronto posible por el bien de los salvadoreños”, añadió Villatoro.

Fue en noviembre que los diputados de la Comisión Política emitieron dictamen favorable para que, en el pleno, los grupos parlamentarios propongan a los candidatos, pero hasta la finalización de la plenaria de este miércoles, no hubo elección.

Los aspirantes son: Carol Beatriz Murcia Carrillo, Julio Cesar Chacón Flores, Gonzalo Octavio Ayala López (aspira también A fiscal general), Julio César Figueroa Grande, Harold Iván Córdova Solís, Lila Margarita Rosa De Lemus, Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, Walter Salvador Sosa Funes, José Luis Montalván Martínez, María Del Carmen Martínez Barahona y José Arnoldo Gaitán Castro.

Entre los perfiles se encuentra, una inspectora de seguridad pública, un exjuez, jefe de oficina del Ministerio de Trabajo, jefe de auditores de la CCR, abogados, notarios etc.

El nuevo funcionario deberá fungir en el cargo hasta el 27 de agosto de 2026, para cubrir la vacante que dejó, en septiembre pasado, la ex titular del ente contralor, Roxana Soriano para ser la presidenta del Tribunal Supremo Electoral.

