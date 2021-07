Lista Engel incluye a personas que fueron indagadas exhaustivamente: Jean Manes

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, manifestó que los salvadoreños que aparecen en la lista Engel fueron colocados luego de una exhaustiva indagación de los señalamientos en su contra.

Además, afirmó que este listado no sería un punto de llegada sino, más bien, un punto de salida, para combatir la corrupción y autoritarismo anti democrático.

“Las investigaciones han sido basadas en, al menos, dos hechos que confirmen que estas personas han participado en hechos de corrupción”, afirmó Manes.

Aseguró que este listado proviene de una cantidad más amplia de nombres que fueron evaluados y revisados por un equipo de abogados antes de incluir los 14 nombres que aparecen.

“Queremos asegurar que personas que están involucradas en el crimen o están robando la plata de los fondos públicos, no tienen el derecho de entrar en los Estados Unidos y gastar dinero, no pueden comprar un condominio en Miami o enviar sus hijos a una universidad de los Estados Unidos, pensamos que no deberíamos permitir eso”, manifestó Manes

La diplomática también dijo que este listado no es definitivo y podría ampliarse en el futuro. Explicó que los señalados en la lista Engel pueden acercarse a la embajada de los Estados Unidos para exponer sus argumentos en contra de su inclusión.

“Cuando tenemos suficiente información sobre alguien, podemos simplemente enviar esta información para agilizar todo el proceso, no es de un día para otro. Enviamos, después de la investigación de varios meses, esta lista de 14, pero no es la lista final y podemos simplemente usar esto como un punto de salida”, adelantó.

Asimismo, aclaró que estos no son los primeros salvadoreños que han perdido su visa de entrada a los Estados Unidos y reveló que más de mil personas han sido despojadas de esta en los últimos cinco años por involucramiento en corrupción y otras causas.

“En los últimos cinco años ya hemos sacado más de 1,000 visas de salvadoreños por corrupción, por vínculos con pandillas y otros crímenes”, explicó Manes en entrevista con el programa Frente a Frente de la cadena TCS.

También explicó que en los casos de personas que estén identificadas de haber caído en conductas no apropiadas y combatidas por el gobierno estadounidense, pero que tengan la ciudadanía o residencia de ese país, el proceso de retiro del visado no pasa por su publicación en la Lista Engel.