Ley de Reconciliación es una “burla” para las víctimas: Nayib Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele vetó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación aprobada el pasado miércoles por la Asamblea Legislativa. El mandatario justificó su decisión alegando que es una “burla” a las víctimas del conflicto armado.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El presidente de la República, Nayib Bukele arremetió en contra de la Asamblea Legislativa ante la aprobación de la Ley de Reconciliación a la que denominó que es una Ley de Amnistía disfrazada.

Bukele criticó la pasividad del Grupo Parlamentario del FMLN al no votar en contra ni abstenerse de hacerlo, sino que simplemente se limitaron a no hacer nada. Cabe recordar que el decreto que contempla la Ley de Reconciliación fue aprobada por ARENA, PCN y PDC, quienes sumaron 44 votos a favor. Mientras que GANA voto en contra; el FMLN no voto.

“Esta es una forma de mantener la negociación con ARENA que incluye la exoneración de Norman Quijano y el reparto de la Corte de Cuentas, así tener un discurso para sus bases y decir que no votaron por la ley, pero tampoco votaron en contra”, arremetió el presidente Bukele contra el FMLN.

El mandatario salvadoreño justificó el veto presidencial aseverando que la Ley de Reconciliación aprobada es un fraude desde su propio nombre. Ya que no es una Ley de Justicia Transicional, sino que es una simple Ley de Amnistía.

“Desde su nombre viene el primer fraude para las víctimas y fraude constitucional. No tiene nada que ver con justicia transicional y reconciliación nacional. Es una simple amnistía, cuyo único objetivo es aminorar o desaparecer las penas para los criminales de guerra y quiénes han cometido crímenes de lesa humanidad”, explicó Bukele.

De igual manera, afirmó que la ley tiene varios vacíos legales, entre estos el artículo 67 de la ley, que establece que el juez podrá reducir a la cuarta parte de la totalidad de la pena a imponer. “Básicamente, el artículo dice que es una Ley de Amnistía, si alguien es condenado a 10 años se le pueden dar 2.5 años, ese es el primer fraude. No tiene criterios objetivos; solamente dice que esta persona pide perdón y colabora con las autoridades el juez puede bajar esa pena a una cuarta parte, pero en la ley no toma en cuenta que tipo de perdón o si las víctimas acepta el perdón o no”, afirmó Bukele.

Además, afirmó que esta ley es “asquerosa”, ya que da un plazo a la Fiscalía General de la República (FGR) incumplible para la investigación. “Son cientos de casos, sino miles, los que se van a presentar”, dijo Bukele, quien agregó que con los plazos establecidos, estos caerían en un embudo y se beneficiará a los altos mandos y solo se enfocará en mandos menores para ser procesados.

Otro de los factores explicados por el mandatario es la falta de indemnización de parte de los victimarios para con las víctimas, y es que no contempla una suma económica, que sea pagada por el imputado. “No hay ninguna indemnización pagada por el criminal. Es decir, el que hizo los crímenes de guerra o lesa humanidad, no tiene que pagar ningún centavo de su patrimonio para las víctimas, sino que la indemnización la pagará el Estado”, replicó.

Para el mandatario lo que la ley establece es que esta indemnización sea pagada por las nuevas generaciones.

Los crímenes cometidos por las generaciones de quienes estaban en el poder y la guerrilla en los 80s es pagada por los que estén trabajando en el 2030.

Bukele enfatizó que esto fue una “burla” para las víctimas del conflicto armado, ya que no se les escuchó, ni se les tomó en cuenta para la creación de la Ley de Reconciliación. El mandatario también explicó que la aprobación de esta ley es en respuesta a que los diputados temen por ellos mismos o por sus patrocinadores, quienes si estuvieron involucrados. “Los que pagan la música piden la canción y evidentemente la canción es amnistía”, expresó.

Con el veto, el presidente Bukele enfatizó que la Asamblea Legislativa entra en desacato a la orden de la Sala de lo Constitucional, ante el no cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 2016.

Interpelación Defensa

El presidente Bukele afirmó que no despedirá al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, sino al contrario, con mayor razón será blindado en su cargo. Así reaccionó ante la interpelación que realizará la Asamblea Legislativa en contra del ministro por los hechos suscitados el pasado 9 de febrero, cuando el mandatario salvadoreño se tomó el palacio legislativo con la Fuerza Armada y la PNC.

“En un mes ya se aprobaron tres interpelación, evidentemente la Asamblea Legislativa si tiene tiempo para interpelar ministros, seguir con el show, seguir tirando cortinas de humo para no legislar a favor de los salvadoreños, como una verdadera ley de agua, reconciliación o ver el tema de seguridad”, afirmó Bukele.

El presidente dijo que los parlamentarios harán un show, ya que están interpelando a las personas que nos mantienen seguros. “Yo felicito al ministro por el excelente trabajo que ha estado haciendo y lo hemos visto patrullando con sus tropas, y hay resultados”, sostuvo.

Bukele criticó que la Asamblea Legislativa supuestamente no quiere financiar a los cuerpos de seguridad. “Sí financian a los terroristas, ya lo sabemos y lo hemos visto.

Ahora resulta de no financiar a los cuerpos de seguridad, quieren interpelar a los que nos mantienen seguros. Hombre, mejor que digan que quieren que los mareros maten a la gente, solo eso les falta”, acotó.

Coronavirus

En cuanto a la emergencia mundial por el Coronavirus (CODVID 19), el presidente informó que El Salvador se mantiene sin cero contagios y cero casos sospechosos, como resultado de las restricciones realizadas desde el mes de enero.

Este viernes anunció que personas provenientes de Irán tienen prohibido el ingreso al país, ante la emergencia, seguido de China Popular, Italia y Corea del Sur.

“Probablemente tenemos las medidas más restrictivas del mundo”, añadió. Pero el mandatario explicó que si las personas provenientes de los países mencionados quieren entrar a El Salvador tendrán que pasar una cuarentena de 30 días.

Se están monitoreando a todas las personas que están ingresando, sobre todo ahora que ya se reportaron casos en México y Brasil. “Al día de hoy no hay casos confirmados, y se está haciendo todo lo humanamente posible. Sabemos que el virus es de rápido contagio, pero la tasa de mortalidad no es alta, no se trasmite por el aire, sino que solo a través de fluidos. Vamos a empezar a hacer campaña, si en el caso se confirma un caso en El Salvador vamos a estar listos”, explicó.