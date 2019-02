Letra Mágica 503 lanza su éxito “Noche de Éxtasis”

@SAmigosCoLatino

El tema y video esta siendo muy bien recibido por el publico Chapa de Letra Mágica 503 nos dijo: “La idea de la canción “Noche de Éxtasis” nace de la buena respuesta de “Por fin soy feliz”. Muchos de nuestros seguidores pidieron que sacáramos otro tema en versión Bachata Urbana.

“ El tema “Por Fin Soy Feliz” fue un tema lanzado hace un año que fue todo un éxito. Chapa también nos comento “Quisimos hacer una canción sexy, provocativa y seductiva; intentamos que quien escuche esa canción pueda de alguna manera hacerle una invitación a esa persona con quien desea estar en la intimidad.” El tema “Noche de Éxtasis” es una canción completamente original compuesta por Chapa y Bladi.

Bladi de Letra Mágica 503 nos dijo. “Nuestro promotor en Los Ángeles, CA Alfonso y nuestro DJ (DJ Vlatino) nos sugirieron que nuevamente invitáramos a El Capitán de la Bachata y a G-Flow, dos talentos Salvadoreños.

Ellos no dudaron en aceptar y pusieron su granito de arena.” El vídeo musical se encuentra disponible en YouTube, por el momento el grupo sigue sumando temas y en preparación de el álbum que llevará de nombre “No Me Falten Jamás” en el cual incluyen canciones románticas, cumbias urbanas, Bachata urbanas y más. Bladi nos comento. “El nombre del álbum fue elegido por dos razones; una de ellas es porque es el nombre de un tema que es dedicado a nuestros padres.” JJ Prez agregó. “La otra razón es porque no queremos que nos falte jamás ese apoyo y ese cariño que el público nos brinda.” El tema de Letra Mágica 503 “Noche de Extasis” feat. G Flow, y El Capitan de la Bachata esta disponible en todas las tiendas digitales, YouTube, y en lugares como Spotify