Legado de Rutilio y Romero dentro de la Misa Popular Salvadoreña

Compartir ! tweet





Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

A la entonación, “Vamos todos al banquete, a la mesa de creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión”, inundó de inmediato los aplausos del público asistente al Concierto “Entre Rutilio y Romero”, en la cual, cantantes y músicos interpretaron la “Misa Popular Salvadoreña”.

El evento reunió además, a varios integrantes de los grupos históricos como: Yolocamba I Ta, Cutuymay Camones, Son 3/ 4, Guinama, Banda Tepehunai, La Cayetana y Las Musas.

Silvia Regalado, de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia, afirmó, que la puesta en escena de la Misa Popular Salvadoreña, en memoria a Monseñor Romero y el Padre Rutilio Grande, se convierte en un acto de memoria y justicia a sus legados pastorales.

“No solo estamos en vísperas de su conmemoración el 24 de marzo, sino también, su canonización para ser San Romero de América y como Secretaría, nos sentimos orgullosos con este evento y solo esperamos llegar al corazón del pueblo, porque tenemos presentes a muchas personas que fueron víctimas del conflicto de todo el país”, afirmó.

Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno de resarcir la Memoria Histórica y a las víctimas, que puede constituirse no solo en un perdón, sino en actos específicos puntuales que dignifiquen a las víctimas, sobrevivientes y familiares.

“El resarcimiento es conciencia… conciencia de lo que hicimos, ¿Qué nos pasó?, ¿Qué vivimos?, y ¿Por qué seguimos luchando?, en ese proceso las heridas deben ir sanando en la esperanza, el compromiso social y en donde la unidad de gobiernos locales y el central, para trabajar con la población… solo ahí podemos hablar de resarcimiento por todas las heridas que causó el conflicto armado”, expresó.

José Roberto Lazo, de Pro Búsqueda, consideró que el concierto con la “Misa Popular Salvadoreña”, era un reconocimiento y un acto de justicia para Monseñor Romero y el Padre Rutilio Grande, de sus pastorales de evangelización.

“La iglesia jerárquica se tardó 38 años, para reconocer la santidad de Monseñor Romero, pero su pueblo lo hizo de inmediato y lo convirtió en su guía espiritual en sus luchas y sus esperanzas. Me gusta ante todo,

que le hayan hecho popular, porque Monseñor Romero y Padre Rutilio Grande estuvieron siempre con su pueblo”, manifestó.

Sobre la canonización y el carácter que tendrá San Romero de América, en la iglesia, el activista social agregó, que el Obispo mártir sería el “Santo incómodo”, porque no va a permitir que la gente se duerma en las oraciones.

“Quiero que nos siga incomodando… porque Monseñor Romero seguirá siendo el faro, esa luz y esperanza, en medio de todo lo negativo que vivimos. Creo que este acto es un reconocimiento y justicia, para que este San Romero de América, nos siga cuestionando qué estamos haciendo para construir la paz y la solidaridad”, argumentó.

Para Ana María Martínez, del Barrio San Jacinto, la experiencia de escuchar las canciones de la Misa Popular, le ha trajo buenos recuerdos de esa “cultura de la paz”, que buscó construir Monseñor

Romero.