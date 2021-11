“Las garantías jurídicas en el país no son seguras ”: Delia Cornejo

Gloria Silvia Orellana

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la situación de país es la incertidumbre, afirmaron representantes de la Resistencia Feminista, al señalar que cada 24 horas desaparecen dos mujeres, que la mitad de ellas son niñas y adolescentes, y que la mayoría de las desapariciones se concentran en San Salvador, La Libertad y Sonsonate, sumando un 30% del total de las desapariciones.

“Cito cifras de las autoridades. En el período de enero a septiembre de 2021, señalan 271 mujeres desaparecidas y entendemos que han sido asesinadas, porque ahí están las tumbas clandestinas como Chalchuapa (Santa Ana), Lourdes y Nuevo Cuscatlán (La Libertad)”.

“Queremos denunciar, además, la inmovilidad del ISDEMU, que dejó de ser ente rector de derechos de las mujeres. Para erradicar la violencia contra la mujer se deben mantener las políticas públicas que teníamos y aplicar la LEIV. Solo esperamos que no la deroguen, porque las garantías jurídicas no están seguras en El Salvador”, expresó Delia Cornejo, de la Resistencia Feminista.

El reconocimiento de los derechos de las mujeres en la historia de la humanidad, nunca han sido concesiones, sino una lucha social y resistencia ante gobiernos o dictaduras. Como lo reseña el asesinato de las hermanas Mirabal, activistas políticas, asesinadas a manos de la policía secreta del régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, el 25 de noviembre de 1960.

Y fue el 17 de diciembre de 1999, que el Sistema de Naciones Unidas (ONU), designó el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, espacio que permite a las mujeres en el mundo denunciar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y la demanda políticas públicas, a fin de erradicar estos atropellos. En este contexto conmemorativo las mujeres salvadoreñas, hablaron sobre los feminicidios, informando que en el primer semestre del presente año se registra que cada 46 horas hubo una mujer asesinada, y que de ese grupo las mujeres jóvenes entre los 18 a 30 años fueron las principales víctimas de este delito.

Y que el aumento de feminicidios fue de un 83% en el primer semestre de 2021, que en esos casos reportados ocurrieron en su mayoría (65%) en San Salvador, Sonsonate, Cuscatlán y Santa Ana. Y que el 70% de estos feminicidios sucedieron en sus casa, la calle, terrenos y la vía pública.

“Estamos en una situación muy difícil, solo imaginen no puedo poner un escrito en la Corte (Suprema de Justicia), porque ahí es imposible y la Fiscalía -ya ni se diga-, anda investigando otras cosas, menos perseguir a los agresores contra las mujeres”, dijo.

“Es una posición misógina y fundamentalista contra las mujeres por este gobierno, tenemos información de las compañeras que están en cárcel de mujeres, Violeta Menjívar y Erlinda Handal, quienes no han tenido el mismo trato que los otros compañeros que están en Mariona, esa es una actitud violenta y misógina contra las mujeres”, sostuvo Cornejo.

En el pronunciamiento de la Resistencia Feminista sumaron su rechazo a los delitos de desaparecimientos y feminicidios, el del cierre de programas sociales que beneficiaban a las mujeres que ha provocado retrocesos en acceso a la salud física y psicológica, la justicia y la autonomía económica.

Asimismo, denunciaron la violencia sexual a niñas y adolescentes, que ha provocado 6,938 embarazos, entre los meses de enero a agosto de 2021, según informes del Ministerio de Salud. Tampoco cuentan con programas de educación sexual integral, ni acceso a la justicia para castigar a los agresores que han impuesto en su mayoría estos embarazos.

Sobre la violencia política, Delia Cornejo criticó las acciones ocurridas esta semana con el allanamiento a las organizaciones Las Mélidas, PROVIDA, PROCOMES, Asociación de Mujeres Tecleñas, al comentar que fueron abordadas de manera abusiva y arbitraria.

“Ustedes no habían llegado cuando periodistas del canal 10, de forma prepotente -mucho más que los policías”, llegaron a nuestra organización, no aceptamos este hostigamiento y difamación pública, tildándonos de fachada, cuando tenemos décadas de venir alfabetizando a las mujeres, allí donde el gobierno no llega”, afirmó Cornejo. Mientras, Azucena Ortiz, directora de Las Mélidas, expresó que siempre alzarán su voz para denunciar actos de abusos de poder como los que han vivido con el allanamiento de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC).

“Se la tomaron prácticamente (la sede de Las Mélidas) por orden del Juzgado 1o de Paz, que la intervención a nuestra oficina es relacionado al cometimiento de peculado. Y todo el personal que se encontraba en ese momento en las instalaciones fue privado de su libertad, prácticamente”, dijo Ortiz.

La directora de Las Mélidas recordó que les exigieron salir de sus oficinas a todo el personal y lo llevaron a la sala y les ordenaron que nadie podía salir de ese lugar, sino lo autorizaba un agente policial o fiscal a cargo del operativo.

“Esto ha sido un acto represivo contra nuestra institución, luego se dedicaron a sustraer información en diferentes equipos (computadoras) y revisaron los documentos que resguardamos, llevándose los libros de diario y mayor del año 2011 a 2016”.

“Toda la información que tenemos es con el Ministerio de Educación, con los presupuestos etiquetados y de organismos internacionales, para la alfabetización de mujeres mayores y jóvenes, ejecutados en esos años. Eso nos preocupa, porque es la información base que nos serviría para defendernos ante cualquier incriminación que nos quieran hacer, no sabemos que manejo le pueden dar o el fin que quieran darle”, puntualizó Ortiz.