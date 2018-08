LA TEORÍA DE CAMPO

-Relatividad y Dualismo-

Prof. Pedro Raúl Morales, F.R.C. (No. 2 y último)

Conferenciante internacional

(Se dijo en la última parte de la entrega anterior que “a nivel subatómico no hay certidumbre de que la materia exista en lugares definidos, sino que muestra cierta tendencia a existir; que todas las partículas se pueden transformar en otras, se pueden crear a partir de la energía y convertirse en otras partículas o desvanecerse en energía. Es un proceso que ocurre en forma continua). Continúa de la siguiente manera:

Repercusiones filosóficas

Ala luz de los conocimientos mencionados anteriormente, las viejas formas disyuntivas (idealistas) también se desvanecen. ¿Somos malos o buenos, o tenemos capacidades aún mayores dentro de nosotros? ¿Hay un Dios y un Demonio, o son aspectos mutuos? Ahora podemos hablar de un Dios/Diosa ¿Es el mal lo opuesto al Dios/Diosa, o es la resistencia a esa fuerza? ¿La fuerza Dios/Diosa es al mismo tiempo blanca y negra, masculina y femenina? Deberíamos ahora ver al mundo de “aparentes opuestos” que se complementan entre sí, no de opuestos verdaderos. El dualismo clásico podemos usarlo para impulsarnos al interior de la unidad.

Más allá del dualismo, los científicos han descubierto que las partículas pueden ser simultáneamente ondas, no como las ondas físicas del sonido o del agua, sino fenómenos ondulatorios de probabilidad. Las ondas de probabilidades no representan las probabilidades de las cosas, Estas son sucesos o procesos que podrían convertirse en sucesos. El Universo se presenta como una trama de pautas energéticas inseparables. Es un todo dinámico que incluye siempre de forma esencial al observador. Visto así, no existe eso que llamamos parte. Por lo tanto, en vez de ver partes separadas de un todo, somos un Todo.

Quizá esto se comprenda mejor teniendo un concepto holográfico del Universo. Un holograma representa la totalidad y cada pieza es una representación exacta del todo y se puede utilizar para reconstruir el holograma completo. En la experiencia holográfica no hay tiempo lineal. Las energías psíquicas surgen de frecuencias que trascienden el tiempo y el espacio; son simultáneas y están en todas partes.

Conectabilidad Superluminal

Los científicos ya han encontrado, mediante procedimientos matemáticos y experimentales, muestras de una conectabilidad universal inmediata. En 1964, el físico J. S. Bell elaboró un teorema (Teorema de Bell), el cual apoya matemáticamente el concepto de que las “partículas” están conectadas según principios que trascienden el tiempo y el espacio, de manera que cualquier cosa que suceda a una partícula afecta a las demás. Este efecto es inmediato y no necesita tiempo para transmitirse.

Aunque la relatividad dice que ninguna partícula puede viajar a una velocidad mayor que la luz, el teorema de Bell, respaldado por la experimentación, dice que los efectos pueden ser superluminales (más rápidos que la velocidad de la luz). Esto ha podido observarse con las explosiones y manchas solares. Aunque la luz solar y las partículas que el Sol emite tardan minutos, horas y días para llegar a nuestra atmósfera, los efectos sobre los organismos vivientes son inmediatos. Se ha constatado que los puntos de acupuntura sufren efectos de bioelectricidad justo en el momento en que ocurren las explosiones en el Sol, así como otras manifestaciones fisiológicas de mayor coagulación sanguínea y disminución de los leucocitos.

Conclusión

No existen unidades esenciales que constituyan la materia. El Universo es un todo inseparable, una vasta trama de probabilidades que se entretejen. El Universo manifiesto surge de un todo. Como partes inseparables de este todo, podemos convertirnos en el todo y penetrar en los poderes creativos del Universo para curarnos y para rejuvenecer.