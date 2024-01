La selección sub-20 es goleada por Nicaragua y llueven las críticas

Rebeca Henríquez

La selección nacional sub-20 perdió su tercer encuentro en la primer fase del Torneo FIFA Forward de la UNCAF, por la goleada de 0-5 que le propinó Nicaragua en Tegucigalpa, Honduras, y las redes sociales se inundaron de críticas para el combinado nacional que enfrentará a Cuba este jueves, por el séptimo lugar de la competencia.

El equipo nacional dirigido por Juan Cortés finalizó la fase regular del torneo con tres derrotas consecutivas: el 0 a 3 por parte de Panamá, el 2 a 4 contra Honduras y ahora el 0-5 que terminó de hundir el barco del equipo salvadoreño. Hay que destacar que en los tres partidos únicamente se marcaron dos goles por parte de Néstor Delgado y Christopher Argueta ante el equipo de la H.

La categoría sufrió un golpe bilateral con la salida de Rubén de la Barrera, ex técnico de la Selecta, quien también se llevó a Manu Torres, ex auxiliar técnico y encargado de las selecciones juveniles, por ende, se mantuvo acéfala durante algunos días previo a la competencia regional.

El resultado del equipo inundó las redes sociales con críticas, pero no directamente para el equipo, sino, a los directivos del fútbol salvadoreño.

“Es lamentable y vergonzoso. Estos son los resultados del bajo compromiso de la dirección deportiva. (Diogo) Gama (director deportivo de selecciones) tuvo tiempo, no el idóneo, pero tuvo algo más para minimizar este bochorno. Él es el principal responsable y también tienen responsabilidad los que lo colocaron a él”, criticó el presentador de deportes de Canal 4, Nelson Hernández.

“Una selección que se preparó mal y se ven las consecuencias. Y ya se viene el clasificatorio para el Mundial sub-20”, comentó Claudio Martínez de La Tribu FM.

“Esto es una debacle total. Pronostiqué que perdíamos los 3 partidos de grupo, pero no me imaginé que de esta forma. Algunas personas que están adentro, no les gusta mi honestidad y conocimiento sobre juveniles”, compartió Diego Henríquez, ex director deportivo de la Selecta, en su cuenta de “X”.