3Elecciones 2024 ¿para qué?

César Ramírez

Vivimos en una nación de instituciones que funcionan de manera irregular o no trabajan con sus principios, nombrar algunas es similar a citar graves fallos constitucionales, entre ellas: La Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República, los cuerpos de seguridad etc. sobrevivimos bajo un régimen de excepción que se prolonga durante más de veinte meses, existimos en una completa incertidumbre entre las familias salvadoreñas; se puede acusar a una persona de diversos delitos: asociación ilícita, no firmar ley de amnistía, enriquecimiento ilícito, presunta omisión en caso asesinato de jesuitas, sobresueldos, etc. La justicia contra los ciudadanos opositores parece ser el mandato vigente, sin olvidar la persecución a los periodistas.

Durante meses los letrados, periodistas, intelectuales se han pronunciado contra el evento inconstitucional de la reelección presidencial, pero nada cambia, parece que vivimos en un cuerpo jurídico muerto, el ciudadano es despojado de sus mínimos derechos frente al poder del Estado, una condición similar al siglo pasado durante la explosión del conflicto civil de los años ochenta, la seguridad personal es cuestión que puede perderse al instante por una visita de la Policía, con interrogatorio incluido, ahí el juez es un miembro policial y no vale defensa jurídica, los ciudadanos van a prisión que puede prolongarse un año o más, los casos de inocentes y muertes en penales se reseñan en los organismos defensores de los Derechos Humanos, es una realidad aceptada similar al cordero frente al holocausto.

Dentro de unos diez días se efectuarán elecciones presidenciales y diputados, durante este período ha existido un procedimiento ilegal que ha sido legalizado por la Asamblea Legislativa al aprobar una licencia al presidente para hacer campaña política: un “presidente-candidato”… la Constitución lo prohíbe y nosotros al reclamar parece que ejecutamos un “trabajo inútil” como en las prisiones con la rueda sin fin… en ocasiones las circunstancias son brutales, hasta los valientes desarmados que protestan contra fusiles automáticos son prudentes, la historia es abundante en ejemplos de nuestras generaciones anteriores, hasta sacerdotes piadosos fueron acribillados sin miseria…

¿Una elección en medios de comunicación?

Existe esa vitrina virtual de acceso a los medios de comunicación, pero ese espejismo tiene un valor en dólares de miles o millones y los partidos políticos sin deuda política no tienen fondos, mientras los administradores del poder tienen todo el aparato sin restricciones, porque acá no existe límite de publicidad política ni reparto de franjas para todos… como sabemos el dinero abre los medios de comunicación, en consecuencia no existe campaña en medios de comunicación que responda a la propaganda oficial.

¿Elecciones para medir fuerza electoral?

La historia de los años treinta con el General Martínez que legalizó por medio de la Asamblea Legislativa su Golpe de Estado el 2-3 de diciembre de 1931, que efectuó la matanza de 1932, se reeligió en 1934 sin oposición, en aquella época ya se había instaurado un Estado Policial. En otros eventos del siglo pasado se repitió esa historia, no esperemos nada nuevo bajo el sol electoral. Los votos históricos es posible que disminuyan, los votos de sangre permanecerán1.

¿Elección para legalizar lo inconstitucional?

La respuesta se encuentra en el Acuerdo de Paz, si no existe un pacto de nación, una carta fundamental de unión, ni un contrato social en la República, tampoco existirá democracia, ni derechos humanos, seremos siervos o no-personas, sin embargo, la Historia al menos ayudará para recordarnos las brillantes luchas de nuestras generaciones anteriores. amazon.com/author/csarcaralv

Datos bibliográficos

1994-2014: 11 elecciones diputados y consejos municipales; 6 elecciones presidenciales, sin ningún reparo de fraude, ni deposición de gobierno, ni artículos ocultos, con alternancia política y respeto a las Instituciones.

No hay campaña debido a que los partidos continúan sin deuda política (30NOV023EDH)

Guillermo Wellman: Como Tribunal Supremo Electoral nunca hemos sido “supremos” (01DIC023EDH)

Critican que Bukele usa dinero público en campaña electoral (cadenas nacionales recientes caen en la ilegalidad según especialistas (01DIC023EDH)

Licencia para Bukele pretende darle apariencia de legalidad a reelección, dicen especialistas (02DIC023EDH)

Gobierno gastó en publicidad $571,456 para promover a Bukele (16DIC023)

TSE sin certeza de cantidad de personas que podrán votar de forma electrónica presencial (16DIC023EDH)

TSE siguen sin sancionar campaña adelantada “por retraso” (30DIC023EDH)

DOM diputado y alcalde migueleños publicitan obras que ley prohíbe (08ENE024 EDH)

NT denuncia campaña ilegal del alcalde y diputado (08ENE024 EDH)

Nuestro Tiempo denuncia a alcalde de Santa Tecla por posible campaña ilegal (08ENE023)

Gabriela Santos “Es una campaña electoral desigual” (10ENE024EDH)

Comunidades reciben cajas de alimentos “en nombre de Bukele”. (23ENE024EDH)

