«La población puede o no utilizar la mascarilla»: Francisco Alabí 

Asimismo, Alabí advirtió que ante la escasez, las mascarillas de tela no son una opción segura, ya que incrementan la posibilidad de contagios, pues según estudios no demuestran efectividad».

El funcionario también instó a cumplir las medidas de seguridad para no aumentar los contagios en el país, que actualmente llegan a 9 casos confirmados. «Si nosotros no seguimos un distanciamiento social, si yo tengo enfermedad y me pongo en contacto en un centro con otra persona, no sólo se lo voy a pasar a esa persona, sino que esa persona se lo va a transmitir a otra», dijo.