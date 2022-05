La PDDH informa que ha verificado el estado de salud de los exfuncionarios detenidos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos aseguró que ha verificado la situación en la que se encuentran los detenidos en el régimen de excepción y los ex funcionarios que guardan detención en centros penales a fin de salvaguardar su derecho a la vida, integridad personal, salud, entre otros derechos humanos que el Estado debe garantizar.

Esto ante la reciente petición que hizo el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, respecto a verificar las condiciones de las personas privadas de libertad en los centros penales.

A través de un comunicado, la PDDH dirigida por el procurador en funciones, Ricardo Salvador Martínez, ante la reciente solicitud de Cofappes, dijo que con el caso de las personas ex funcionarias y funcionarios privados de libertad, se cuenta con un expediente de investigación que contiene registro de las verificaciones realizadas en cada uno de los centros penales en los que se encuentran.

“Constatando que han sido atendidas las situaciones de salud que han presentado, permitiéndoles el acceso a medicamentos, a consultas médicas e insumos que han necesitado, sobre todo por las condiciones de enfermedades crónicas que padecen, habiéndose realizado aproximadamente seís visitas durante el tiempo que llevan privados de libertad”, señaló la institución en el comunicado.

Es de recordar que, en julio del año pasado, se capturó a la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar, al ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la ex vice ministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, el ex vice ministro de Agricultura, Hugo Flores (en libertad) y el ex ministro de Trabajo, Calixto Mejía, a ellos, el Ministerio Público los acusa de haber cometido lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014.