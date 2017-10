“La agro-ecología puede salvar de la contaminación a la Madre Tierra”: Silverio Morales

Gloria Silvia Orellana

La controversia por los agroquímicos en los cultivos es una constante denuncia en todo el continente americano; Monsanto, una de las transnacionales más criticadas por productos como el “glifosato”, un foliar que se utiliza como madurante, se ha considerado altamente contaminante, un dato relevante porque lo confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Miles de páginas en internet de organizaciones ambientalistas, derechos humanos, salud y jurídicas reafirman el peligro de la salud de los pueblos en América Latina por el abuso de los agroquímicos y la falta de regulaciones de estas sustancias en los países, así como el auge de su uso, en monocultivos como la caña de azúcar o la soja, que por su extensión inciden en el aire, tierra y agua.

Silverio Morales del Movimiento Unificador Indígena de Nahuizalco en Sonsonate señaló que como pueblos indígenas se ven afectados por el uso indiscriminado de agrotóxicos en la mayoría de cultivos del territorio nacional. Asimismo, lamentó: “como seres humanos dependemos y estamos ligados a los ecosistemas y si hablamos de una tierra enferma, hablamos de un ser humano en decadencia”, de esto y otros temas habló con Diario Co Latino.

¿Cuál es la solución con estos agro-tóxicos, prohibirlos?

-Qué bueno fuera que los prohibieran, porque entonces sí tendríamos salud, porque por ahora no hay… muchos creen que con solo dar tratamiento al ser humano lograremos la salud, pero nosotros hablamos de la salud de la Madre Tierra y su prevención, porque si no trabajamos este aspecto no tendremos una salud para todo el ecosistema. Está claro, de no estar sano el entorno no podemos hablar de una salud completa. Hoy se buscan medicamentos y se trata el aspecto de medicina curativa y eso no es salud, porque está tan enferma la persona, como la naturaleza y sus seres vivos.

¿Cómo lidiar con este problema?

-Para nosotros es importante la salud desde la prevención, pero si muchas personas están trabajando y usando los agrotóxicos realmente será difícil hablar de un cambio; porque la venta de los agrotóxicos no se va a estancar, seguirán expandiéndose cada día más y en todos los lugares. Debemos tomar conciencia que la salud se verá siempre amenazada y puede provocar hasta la muerte, porque sí las hay, por muchas enfermedades que estamos viendo en las comunidades.

¿Cuáles enfermedades tienen sus comunidades?

-Insuficiencia renal, obesidad, diabetes, leucemia muchas veces, la gente se pregunta ¿por qué se dan esas cosas?, pero no analizamos esta situación de intoxicación y que vienen las consecuencias. Yo creo que, para no estar en tanto tratamiento para sanar a la persona enferma, mejor trabajemos la prevención. ¿Dónde trabajamos la prevención?, desde el agua que consumimos que debe ser potable; comamos alimentos sanos, saludables y nutritivos; pero como el ecosistema no está sano entonces de hecho nos enfermamos. Y no podemos seguir trabajando así la salud de la gente.

¿Cuál es la alternativa para la salud y el ambiente sano?

-Muchos buscan al médico porque están enfermos y nosotros como Pueblos Indígenas evitamos esto porque tenemos nuestros propios medicamentos naturales y así tratamos los malestares de vida o dolencias, porque la medicina de forma natural se adapta al cuerpo y hace efecto directo, en cambio la medicina química que producen los laboratorios, ahí sacan la esencia de la planta le mezclan el yeso y tienen las pastillas, y eso no es ya natural.

En cuanto al medio ambiente, yo podría decir estoy sano porque lo que como, es cultivo orgánico, pero aún tengo que luchar, porque a mi alrededor cultivan con agrotóxicos, entonces me contaminan quiérase o no, aunque quiera vivir sano, estaré mal de salud porque la gente a mi alrededor está contaminando con agrotóxicos el medio ambiente, de ahí la necesidad de cambiar la agricultura convencional.

¿Qué opina que muchos critican la agro-ecología por la falta de volumen del cultivo?

-La gente tiene razón, los cultivos no son tan altos, cuando se inicia un cambio de la agricultura tradicional por la agroecología de manera total, ¿por qué? Porque la tierra está contaminada por años.

Si una parcela de la Madre Tierra está contaminada se necesita curarla, se necesita desintoxicarla y una vez esté recuperada ya pueden comenzar a cosechar. Esto de la tierra es como el cuerpo humano, cuando uno está enfermo no quiere ni levantarse, entonces así está la Madre Tierra, por ende no podrá dar sus productos.

Cuando un agricultor dice, quiero pasar de la agricultura convencional a la agroecología seguro que perderá y se lamentará después, porque no recibirá cosecha, porque su tierra está acostumbrada al tóxico y no tiene fuerzas naturales, sino la fuerza de los químicos de los agrotóxicos.

¿Cómo habilitar entonces para la agroecología sin perder la cosecha?

-Para desintoxicar la tierra se necesita entre cuatro o seis años, pero esto va a depender de qué tanto uso y tiempo tiene de agrotóxicos la tierra; si tiene unos 25 años de cosechar convencionalmente son cuatro años para desintoxicar, pero si son 30 años serán seis años para recuperarla.

Digamos comienzo a tender maleza a la parcela o puedo hacerlo más rápido al aplicarle moringa a la Madre Tierra durante cuatro años para desintoxicarla, porque ahí llevó un proceso de fertilización natural, donde la tierra se irá adaptando hasta el momento de estar apta para cosecharla sin poner ningún agrotóxico en esa tierra y la maleza que le puse la limpió y se desintegró en el suelo.

Mi recomendación para los agricultores que se pasen de la agricultura convencional al agro-ecológico, que por muy pequeña que sea la parcela se divida en dos y que una la trabaje con agro-ecológica y la otra de forma convencional; para que no pierda cosecha y no deje de comer porque la parte que trabaje con agroquímicos le dará la comida, mientras sana su tierra al otro lado, en donde implementará la agroecología, entonces cuando ya hayan pasado esos cuatro o seis años de saneamiento puede pasar a cultivarla y comenzar el mismo proceso de recuperación con la otra mitad de la tierra, antes de convertir toda la parcela a la agro-ecología. Como pueblos indígenas lo que más necesitamos es que nos devuelvan la Madre Tierra para cuidarla, porque está contaminada como no tienen idea.