Julio Olivo se abstuvo de votar en contra de inscripción de Bukele debido a disposición penal

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral TSE, aclaró que para la inscripción de la fórmula presidencial de Nuevas Ideas emitió una abstención y no un voto a favor, debido a la disposición penal para quien obstaculizara el proceso de inscripción.

“No fue un voto a favor y de no existir esa disposición penal hubiera votado en contra de la inscripción a la presidencia de Nayib Bukele, eran 15 años de prisión para las personas que obstaculizan el proceso de inscripción”, aclaró el magistrado en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

El magistrado consideró que hay crisis en el tema de Registro Electoral, por no tener el dato exacto de electores en el extranjero, a pesar de contar con un padrón nacional no es así en el exterior, donde no se sabe en qué estados votarán los connacionales.

“Tenemos un registro electoral de 5,473,305 a nivel nacional, sumando los votantes del exterior que son 741,094 con dirección en el extranjero, haciendo un total de 6,214,399 salvadoreños aptos para votar con el Documento Único de Identidad (DUI). El problema es votar con pasaporte, porque ese voto se concentraron para el departamento de San Salvador y eso puede tener sus costos”, indicó.

El magistrado Olivo recordó que el voto remoto por internet inicia el 6 de enero, mientras el voto electrónico presencial será el 4 de febrero en los 81 centros de votación, de los cuales Estados Unidos tiene concentrado casi 80%.

A la vez, explicó que el TSE desarrolló una prueba interna bastante exitosa, la cual, comprendía procesamiento, divulgación y transmisión de resultados, de 163 actas lograron transmitir 136, en la elección Legislativa se debe contar el voto entero, preferente y cruzado.

Por primera vez se probó transmitir actas, en el extranjero serán 81 centros de votación, Estados Unidos tiene concentrado casi 80% de los lugares donde los salvadoreños acudirán a emitir el sufragio.

“En el CNPRE se van a receptar todas las bases de datos de las actas, durante la prueba instalamos una logística, 163 puntos de transmisión, que equivalen a 163 centros de votación, que iban a transmitir actas, implicaba también un traslado de equipos”, detalló el funcionario.

Según el magistrado del Tribunal, Noel Orellana, no existe ninguna hipótesis, de que una persona pueda emitir más de una vez el sufragio en el voto desde el exterior, el sistema implementado es fácil de usar y la misma plataforma va indicando qué hacer.

“Si la persona no puede votar o si ya votó, el mismo sistema lo indicará, y no permitirá una segunda emisión del sufragio, hay algunas personas que en aras de deslegitimar la elección quieren deslegitimar al árbitro electoral y tratan la manera de buscar hasta el mínimo detalle. No se ve lo bueno que se hace, ñ están pendientes de ver en qué se equivoca”, externó Orellana.