Juegos mecánicos y platillos tradicionales abre sus puertas en “Sívarland” Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La alcaldía de San Salvador informó que como ante sala de las fiestas agostinas, desde este 29 de julio inician operaciones los juegos mecánicos y el área de comidas en el campo de la feria “Sívarland”, sin embargo, oficialmente todas las actividades de las fiestas serán a partir del martes 01 de agosto.

Mario Durán, alcalde de San Salvador, dijo que para este año esperan superar el millón de visitas a Síverland, cifra reportada en 2022; el parque de diversiones está instalado en los alrededores del Estadio Cuscatlán, contará con un circuito de 50 cámaras de seguridad, además, serán desplegados 300 elementos del CAM junto a la PNC y Fuerza Armada. “Estamos listos para desarrollar las mejores Fiestas Agostinas que oficialmente iniciarán el 1 de agosto a las 6:00 a.m. con la tradicional alborada dedicada al Divino Salvador del Mundo y a las 9:00 a.m. el Desfile del Correo. Del 1 al 6 de agosto vamos a tener el mejor parque de diversión en la capital, desde las 10:00 a.m, hasta las 11:00 p.m”, expresó.

Como parte de los preparativos previos al desarrollo de la feria agostina “Sivarland 2023”, la alcaldía trabajó con antelación para preparar los espacios, calles y avenidas, los gestores de tráfico, han restringido el acceso vehicular en la calle Los Viveros, donde están los puestos de venta.

El edil indicó que durante las fiestas agostinas están programados espectáculos de música en vivo con orquestas, Djs, actividades culturales y recreativas en el Centro Histórico, y otras actividades, para que los capitalinos disfruten al máximo de las vacaciones.

La población puede consultar la programación de las diferentes actividades organizadas por la comuna en la página web: http://sivarland.com.

La Dirección de Desechos Sólidos destinó 200 colaboradores para el barrido de calles, desobstrucción de tragantes, limpieza de cunetas y aceras, evacuación de residuos y la instalación de más de 600 basureros tipo barril durante todas las actividades que se llevarán a cabo de 10:00 a.m. a 12 de la medianoche.

La comuna capitalina indicó que Protección Civil Municipal, junto a cuerpos de socorro, mantendrán presencia en los desfiles, Sívarland y el Centro Histórico para atender emergencias, a través de un puesto de mando y del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).

Además, se llevarán a cabo inspecciones en los juegos mecánicos y espacios para la manipulación de pólvora y fuegos artificiales, a fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y evitar riesgos en los visitantes.