Judo sin Panamericanos por falta de fondos

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se esfumaron para el judo salvadoreño, ya que no pudo participar en el Campeonato Panamericano Mayor, clasificatorio a la justa, por falta de fondos.

Los judocas cuscatlecos se quedaron con las maletas hechas, debido a que el INDES no erogó el aporte económico solicitado para el evento que se realiza esta semana en Lima, Perú.

La Federación Salvadoreña de Judo (FESAJUDO) pidió once mil dólares para financiar la participación de cuatro atletas en el certamen clasificatorio.

Al respecto, Juan José Gómez, gerente general del INDES, explicó a Diario Co Latino que no erogaron los fondos porque la FESAJUDO no envió la petición en el periodo establecido por el instructivo del instituto.

La federación de judo solicitó fondos el pasado 5 de abril, por lo que no cumplió la normativa que establece 45 días de anticipación a todo trámite.

No obstante, Juan Gómez manifestó que están en la disposición de apoyar a la FESAJUDO, para que envíen atletas a un torneo en Panamá, donde aparentemente habrá plazas para Lima 2019.

Por su parte, Richard Ramírez, gerente administrativo de la FESAJUDO, manifestó que el INDES no recibe solicitudes de fondos hasta que se tenga aprobado el presupuesto de cada federación, aunque en su caso lo aprobaron el 8 de abril.

Ramírez dijo que buscaron apoyo económico del Comité Olímpico de El Salvador (COES), pero no tuvieron la cantidad requerida.

El COES únicamente cubrió los gastos de Diego Turcios, a quien lo han apoyado regularmente, pero las intenciones eran participar con Saraí Mendoza, en 78 kilos; Jonathan Rogel, 66 kg; Eduardo López, 73 kg; y Carlos Alarcón, 73 kg.

Pero lo de las trabas económicas no es nuevo, ya que según investigó este matutino, el presidente de la federación de judo, Luis Chévez, prestaba de sus arcas personales y luego era reintegrado.

Sin embargo, la Corte de Cuentas señaló que no era el proceso estipulado, por lo que no encontraron otro mecanismo para obtener fondos a tiempo.