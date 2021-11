Jean Manes deja en “pausa” relaciones diplomáticas de El Salvador y EE.UU

Alma Vilches23

@AlmaCoLatino

Siempre hemos tenido las puertas abiertas para mejorar la relación, estamos haciendo una pausa, porque el gobierno de El Salvador no está mostrando ningún tipo de interés. Voy a salir de El Salvador esta semana para continuar mi cargo en el Comando Sur, así lo afirmó la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Jean Manes, y anunció que la sustituirá en el cargo Brendan O’Brien.

A criterio de Manes, las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos comenzaron a deteriorarse a partir de la destitución del fiscal general de la República y los magistrados de Sala de lo Constitucional, ocurridas el 1 de mayo, al tomar cargo los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, donde Nuevas Ideas es mayoritaria; además, de otros hechos como la remoción de jueces y magistrados por edad y años de servicio, falta de transparencia e información, cancelación del Centro de Anticorrupción, ataques a organizaciones sociales y contra la diplomacia estadounidense.

“Para qué voy a seguir aquí si no tenemos contraparte en este momento. Cuando El Salvador quiera conversar, nuestra puerta está abierta; no podemos pensar que hay interés si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos todos los días, ataques a la embajada, a mi persona y hasta al presidente Biden. Me mandaron por tres meses como un puente y el gobierno ha decidido no tomarlo, creo en la relación entre EE.UU y El Salvador y ojalá que podamos encontrar un camino común una vez más”, afirmó.

La diplomática recalcó que ambos países deberían tener la mejor relación de la región por todos los lazos económicos, familiares y en especial debido a los más de tres millones de salvadoreños que viven en EE.UU, sin embargo, las relaciones con el paso de los días se han debilitado; pero el gobierno estadunidense ha buscado otras formas de seguir cooperando con proyectos de becas, visas temporales para trabajar en el país norteamericano.

“Fue una sorpresa que un gobierno elegido democráticamente se está aprovechando de la democracia para llegar a la presidencia, al igual que la Asamblea se aprovecharon de la constitucionalidad de este país para llegar a sus cargos, pero después están decididos a tomar un camino no democrático, Estados Unidos quería ver si había interés del gobierno por regresar a un camino democrático que les ha beneficiado a ellos”, externó.

En relación al pandillero “Blu”, requerido en los Estados Unidos, la encargada de Negocios señaló que El Salvador no ha cumplido desde hace seis meses con el acuerdo bilateral, el cual data de hace 100 años para que quienes han cometido crímenes en Estados Unidos deben ser extraditados y enfrentar la justicia en ese lugar.

Explicó que demoraron 20 en encontrarlo y actualmente permanece en la cárcel de El Salvador de una forma temporal, esperando el proceso para ser enviado a Estados Unidos y enfrentar la justicia, pero este período termina en febrero de 2022, “en febrero queda libre por la decisión del gobierno de no cumplir este acuerdo bilateral”, enfatizó.