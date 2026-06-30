Irán está dispuesto a interactuar con los Estados del Golfo Pérsico

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TEHERÁN/Tasnim

El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, expresó la disposición de Irán al diálogo con los estados ribereños del Golfo Pérsico para establecer un mecanismo de seguridad colectiva, haciendo hincapié en la necesidad de un marco regional y autóctono, libre de la intervención militar extranjera.

En una reunión celebrada el domingo en Bagdad con el asesor de seguridad nacional de Irak, Qasim al-Aboudi, Araqchi expresó la disposición de Irán al diálogo y la interacción entre los países del Golfo Pérsico para establecer un mecanismo de seguridad colectiva.

También expresó su esperanza de que, aprendiendo de los acontecimientos de los últimos meses, todos los estados de la región trabajaran para configurar una arquitectura de seguridad regional que incluya a todos los países de la región, excluya la injerencia de potencias militares extrarregionales y abarque las dimensiones de seguridad, economía y desarrollo.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní describió la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán como una guerra contra toda la región.

Tras elogiar el enfoque responsable de Irán al entablar procesos diplomáticos para poner fin a la guerra de agresión, también destacó los incumplimientos de compromisos por parte de Estados Unidos y las repetidas violaciones del memorando de entendimiento de Islamabad.

Araqchi también hizo hincapié en la necesidad de que todos los países de la región trabajen para establecer un mecanismo endógeno, basado en el consenso, que garantice una paz y seguridad duraderas, libres de intervención militar extranjera.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Irak destacó los profundos lazos que unen a las dos naciones musulmanas vecinas y describió el apoyo brindado por Irán a Irak, particularmente en la lucha contra los terroristas de Daesh (EIIL o ISIS), como inolvidable.

Ambas partes también debatieron sobre la cooperación entre Irán e Irak para fortalecer la seguridad compartida, en particular la seguridad fronteriza, así como sobre la plena aplicación del acuerdo bilateral de cooperación en materia de seguridad destinado a prevenir y combatir el terrorismo.

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