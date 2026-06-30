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Imagen del 28 de junio de 2026 de personas permaneciendo sobre los escombros de un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos, en Caribe, estado La Guaira, Venezuela. Asciende a 1.450 el número de personas fallecidas tras el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio en Venezuela, informó el domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. (Xinhua/Str)

Ingenieros y arquitectos de Venezuela evalúan habitabilidad de viviendas en región central tras sismos

Redacción Nacionales 30 junio, 2026 Latinoamerica, Portada Comentarios desactivados en Ingenieros y arquitectos de Venezuela evalúan habitabilidad de viviendas en región central tras sismos 121 Vistas

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CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que un grupo de ingenieros y arquitectos que forma parte de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras se desplegó en la región central para inspeccionar las afectaciones provocadas por los dos terremotos del pasado 24 de junio.

Los expertos visitaron zonas afectadas de Caracas, Miranda y La Guaira, esta última declarada Zona de Emergencia, para evaluar y clasificar los daños.

La información la dio a conocer la mandataria encargada durante la instalación del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Vivienda, encargada de la elaboración y planificación de proyectos que permitan la construcción de viviendas a corto plazo.

Comentó que la habitabilidad y la viabilidad técnica de las viviendas impactadas se determinará a través de los colores de un semáforo: amarillo, verde y rojo.

«El color verde es para las viviendas que se pueden habitar», indicó, mientras que el amarillo corresponde a las casas o infraestructuras que perdieron paredes o que las paredes están impactadas y necesitan un trabajo de recuperación.

«El color rojo es para las viviendas que definitivamente se perdieron y no hay forma de recuperar», sostuvo.

Reiteró que existe un trabajo de planificación urbanística en los sitios donde se construirán las futuras viviendas, para que no existan amenazas ni riesgos.

«Además, estamos en reuniones con expertos internacionales, con organismos internacionales, que están también brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas», enfatizó.

Precisó que se ha establecido el mecanismo de reconocimiento por huella de todas las personas que ingresarán a los campamentos transitorios e indicó que trabajan en la logística de quienes se encuentran en espacios públicos, principalmente en parques, «para que tengan reposo, descanso, apoyo logístico y podamos nosotros en conjunto seguir resolviendo la situación y las consecuencias derivadas de esta tragedia natural que azotó a nuestro pueblo».

El Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y Vivienda está encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras que la comisión presidencial que evaluará la situación técnica de viviendas e infraestructuras, está a cargo del ingeniero Francisco Garcés.

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