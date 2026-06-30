Brasil, Paraguay y Marruecos dicen presente en los octavos de final

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El segundo día de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo estuvo cargado de emociones y, sobre todo, de historia, con la hazaña de Paraguay que selló su clasificación tras eliminar a Alemania en la tanda de penales. Además, Brasil dejó en el camino a Japón y Países Bajos cerró la jornada con una victoria ante Marruecos.

Brasil cumple y elimina a Japón para avanzar a octavos de final

Brasil clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-1 a Japón en un partidazo que se definió en el tiempo agregado, un encuentro sufrido para la canarinha, que continúa en busca de la gloria.

A pesar de que el cuadro brasileño tuvo un arranque prometedor en busca de la ventaja, con figuras como Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinícius Jr., fue Japón quien dio el batacazo sobre la media hora y se puso en ventaja.

Kaishu Sano apareció en el mediocampo para robar el esférico tras una mala salida de Brasil. El jugador condujo por la frontal, evadió con maestría a la defensa sudamericana y, sin dudarlo, sacó un remate desde fuera del área para encender el partido con el 0-1 a favor de los ‘samuráis azules’.

El marcador no se movió hasta la segunda parte, con un Brasil reajustado y con hambre de gol. Fue al 56′ cuando Casemiro tomó el timón de los suyos y marcó el 1-1 para devolverle la ilusión que tanto necesitaba la canarinha.

Y cuando Brasil necesitó un héroe, apareció Gabriel Martinelli para darle un respiro al conjunto sudamericano al 90’+5′. El atacante del Arsenal firmó un golazo que clasificó a la Verdeamarela a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Paraguay firma una hazaña histórica y elimina a Alemania del Mundial

Paraguay escribió una página dorada en la historia del fútbol guaraní al eliminar en la tanda de penales a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, y alcanzar, en su primera participación mundialista en 16 años, los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El cuadro guaraní gritó el primero a los 42′. La acción se dio tras un córner que Manuel Neuer despejó de puños. Damián Bobadilla apareció para robar el balón de forma magistral y habilitar a Juan Cáceres, quien se apoyó en Miguel Almirón. Finalmente, Matías Galarza envió un centro preciso para el cabezazo de Julio Enciso, que enloqueció al estadio de Boston.

Al regreso del descanso, el cuadro teutón cambió la narrativa del partido, que hasta ese momento dominaba Paraguay. Florian Wirtz dibujó una gran asistencia para Kai Havertz, quien venció la portería de Orlando Gill y firmó el 1-1 para los dirigidos por Julian Nagelsmann.

Con el empate 1-1 tras los 90 minutos, Alemania y Paraguay llevaron el encuentro al alargue, el primero de los dieciseisavos de final que tuvo que definirse más allá del tiempo reglamentario.

Y cuando parecía que Alemania tomaba la ventaja con el 2-1 al 102′, tras un córner y el cabezazo de Jonathan Tah, el VAR intervino para anular la anotación por una falta dentro del área sobre Gill.

Paraguay y Alemania definieron el boleto a los octavos de final desde la vía penal, por primera vez en esta Copa del Mundo, donde el cuadro guaraní alcanzó la gloria y selló su clasificación a la siguiente ronda tras eliminar, nada más y nada menos, que a la selección teutona.

Desde los once metros, Marruecos aseguró su boleto a octavos

Marruecos se metió a los octavos de final del Mundial desde la tanda de penales, en el segundo día de los dieciseisavos de final que se definió desde los once metros para conocer al cuarto clasificado a la siguiente ronda.

Tuvieron que pasar 70 minutos para que el cuadro neerlandés rompiera el empate sin goles y se pusiera, de forma parcial, en la siguiente ronda.

La acción llegó al 72′, tras un balón que perdió Crysencio Summerville en el área. Cody Gakpo apareció oportunamente para el cuadro de Ronald Koeman y firmó el 1-0.

Cuando parecía que el boleto estaba sentenciado, a Países Bajos se le escapó de las manos la clasificación en los últimos minutos del partido. Issa Diop marcó el 1-1 para los africanos y obligó a disputar el alargue.

Desde los once metros, Marruecos selló su clasificación a los octavos de final con la actuación estelar de Bono y se unió a Canadá, Brasil y Paraguay entre los equipos ya clasificados.

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