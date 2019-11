Infraestructura sostenible, la apuesta del ENADE 2019

@DiarioCoLatino

“Infraestructura Sostenible e Innovación para el Desarrollo” ha sido denominado el ENADE 2019, que será desarrollado la próxima semana por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

“Estamos planteando en este ENADE 2019 convertirnos en una plataforma logística regional, complementando el canal de Panamá, convirtiéndonos en nodo logístico, volviendo a Centroamérica una región comercial mundial”, manifestó Patricia de Parras, presidenta del Comité Organizador.

De Parras indicó que tienen dos propuestas específicas que coadyuvan a lograr el objetivo, tener una agenda digital y una autoridad nacional de infraestructura.

“La agenda digital busca lograr como país pasar de 4G a 5G, para mejorar la velocidad de Internet (…). Si logramos 5G, logramos mejorar el internet de las cosas, ningún país (de Centroamérica) ha logrado eso. Creemos que hay un avance en la agenda digital, hay una receptividad de esta administración por lograr los objetivos primordiales”, expuso.

“La segunda es la infraestructura sostenible, ¿qué es la autoridad nacional de infraestructura? Es una autoridad que no está sujeta al vaivén político partidario, porque son a largo plazo; en ese sentido prioriza grandes proyectos de infraestructura que están acorde a proyectos de largo plazo”, agregó.

De Parras expuso que el encuentro ENADE ha tenido mayor relevancia a lo largo de los diecinueve años que se ha sido realizado.

ENADE nació en el año 2000 y “ha tenido la visión de presentar perspectivas del sector privado a la visión de país al 2024”. “Esto nos ha permitido estar haciendo propuestas al país, que vengan en beneficio de todos”, manifestó de Parras en una entrevista radial.

Entre los avances y propuestas que han sido concretadas de las anteriores ediciones del ENADE, de Parras resaltó la imposición de elección de funcionarios de segundo grado “apartidarios” y el impulso del voto por rostro en 2012, cuando formó parte de la iniciativa de Aliados por la Democracia.

Asimismo, destacó la dinámica del ENADE 2018, de desarrollo humano y generación de empleo, en el que propusieron reformas de salud y la articulación de instituciones en atención a primera infancia.

Aunque no todo ha sido logrado, señaló que en 2015 hicieron la propuesta a seguridad e invitaron a Rudolf Giuliani, se hizo un diagnóstico, propuestas; pero, pese a que “hubo un esfuerzo significativo” no tuvieron eco y no se tomó en cuenta.