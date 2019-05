Informe analiza acceso a educación de niñez migrante

Oscar López

@OscarCoLatino

Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), presentaron el informe Seguimiento a la Educación en el Mundo, el mismo fue denominado: “Migración, desplazamiento y educación: construir puentes, no muros”.

Esther Kuisch Laroche, directora de la UNESCO para Centro América, comentó que el informe trata sobre uno de los temas más importantes para la región, debido al alto índice de migración no solo de adultos, sino también de niños que por esa razón interrumpen su escolaridad.

“Estamos diciendo que muchos niños están dejando su país para ir a otros lugares, pero con este movimiento no están dejando atrás su derecho a la educación, que es un Derecho Humano fundamental y cada país tiene que respetarlo, no importa de dónde vienen los niños, no importa en el país en el que estén, siempre tienen derecho a la educación”, externó Kuisch Laroche.

La directora de la UNESCO para Centro América, aseguró que estudios realizados con niños migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, indican que las niñas y niños que dejaron sus países no tienen acceso a una educación de calidad.

“Muchos niños que están en un centro de detención no tienen un programa regular de educación, solamente algunos programas culturales y eso es una violación a sus Derechos Humanos. Para nosotros es importante trabajar en la situación de esos niños migrantes, pero también en el país, porque tenemos que construir oportunidades para ellos”, enfatizó Kuisch Laroche.

De igual forma, la directora de la UNESCO indicó que esperan trabajar con la nueva administración gubernamental, para garantizar el acceso a la educación. “Asegurarnos que, sobre todo los niños en edad preescolar y primaria, tengan acceso a la educación y también después, incluso para adultos es muy importante que tengamos oportunidades de educación para adultos”.

Kuisch Laroche, agregó que es importante capacitar a los maestros de los países que reciben migrantes, para que tengan la capacidad de trabajar una educación bilingüe y la manera de cómo atender los traumas de los niños migrantes, entre otras cosas.

José Gálvez, director de Planificación del MINEDUCYT, aseguró que la Cartera de Estado, ejecutó medidas para garantizar el acceso a la educación de aquellos niños y adolescentes que retornaron al país después de internar migrar.

“Llevamos el dato de quiénes son, en qué nivel educativo regresan y de qué lugares son, para efectos de que puedan insertarse (al sistema educativo) con mayor facilidad, tenemos varios centenares de alumnos que regresaron de Estados Unidos, están en modalidades flexibles y tratamos de incorporarlos”, indicó Gálvez.