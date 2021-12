INDES proyecta un presupuesto de 122 millones de dólares para el 2022

Deportes Co Latino

@DiarioCoLatino

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el Presidente del INDES, Yamil Bukele detalló ante los diputados de esta Comisión, que el presupuesto proyectado para el próximo año asciende a 122 millones de dólares. El mencionado titular explicó que el presupuesto cubrirá tres rubros importantes, siendo estos: dirección y administración institucional; actividad deportiva e inversión en infraestructura.

Sin tantos rodeos, el ex seleccionado de basquetbol dijo: «estamos acá para defender un presupuesto que me parece poco, porque el deporte es noble y es donde todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Muchos pueden considerar que es demasiado, pero históricamente la institución se ha debatido con trece millones de dólares. Explicó que el presupuesto remarca una inversión de 122 millones. Manifestó que en la parte de actividades deportivas se han destinado 21 millones de dólares para apoyar a las federaciones y asociaciones deportivas, en diferentes proyectos.

Sostuvo que el INDES debe cambiar porque su funcionamiento está obsoleto. Para sustentar su propuesta, dijo que se creó una institución y luego se le fueron aplicando leyes y reglamentos. Al agradecer el apoyo de los legisladores, Bukele reiteró que el objetivo principal de esta gestión es seguir trabajando para brindarle una oportunidad deportiva a la niñez y juventud del país. Con respecto a sus primeros años de gestión administrativa, manifestó que, «ya comienzan a verse los resultados. Ha bastado con echarle un poquito de agua para que esas semillas (atletas) comiencen a dar frutos».

En relación al caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol, -que con su negativa a alinearse a la Ley General del Deporte ha sido un dolor de cabeza y una piedra en el zapato para el INDES-, Bukele, informó que tal federación está por realizar sus elecciones y que si ellos no homologan sus estatutos, el INDES no le dará personería jurídica y esto generaría un apagón. «La Liga Nacional de Fútbol, nace porque tenemos un programa socio-deportivo que cubrir y porque la FESFUT no está cubriendo aquellas categorías juveniles. Las ADFAS no están funcionado», sostuvo Yamil.

Expresó que la gestión que él preside está haciendo lo humanamente posible por sacar adelante al deporte y al fútbol. Dijo que tuvo que clausurar la Villa Centroamericana de Ayutuxtepeque porque no era la manera de dignificar a los atletas que salen a representar al país».