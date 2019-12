 Incrementan accidentes de tránsito en últimos días del año

Oscar López

@Oscar_DCL

Representantes de cuerpos de socorro coincidieron en que en los últimos días del año hubo un incremento de accidentes de tránsito, ocasionados principalmente por la distracción del conductor y por la velocidad inadecuada.

Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento, indicó que debido a los accidentes de tránsito también se incrementó el número de personas lesionadas atendidas por la institución a la que representa, ya que en cada accidente de tránsito el número de lesionados ronda entre los 3 y cinco personas.

De igual forma, Carlos López Mendoza, vocero de Cruz Roja Salvadoreña (CRS), aseguró que la principal causa de accidentes de tránsito son los distractores, por lo que instó a los conductores a dejar de lado el teléfono celular mientras conduce un vehículo.

“Por favor, no vaya chateando, no use estos aparatos (teléfono celular) mientras va manejando, a los niños llévelos en el asiento de atrás, no los lleve adelante, mucho menos en sus piernas, entre el timón y y el motorista”, declaró López Mendoza.

El vocero de la CRS indicó que también se incrementó el número de accidentes en los que están involucrados motociclistas, en estos casos, las lesiones son más graves debido a que quienes viajan en este tipo de vehículo no portan el casco de protección como debe ser, por lo que lo que instó a cumplir con las leyes de tránsito y evitar consecuencias graves en la salud del motociclista o su acompañante.

El director de Protección Civil, Willian Hernández, declaró que desde el 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m de este día, se contabilizan 43 fallecidas las cuales su muerte está vinculada a accidentes de tránsito.