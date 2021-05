Intimissimun

IMPAGO 1931. CARTA DE LOS TRABAJADORES A DIARIO LATINO

Por: Caralvá

23 de octubre de 1931. Están bastante atrasado los suelos. Carta aclaratoria.

San Salvador 22 de octubre de 1931. Señor don Miguel Pinto. Presente. Señor.

En su acreditado DIARIO LATINO, correspondiente al miércoles 21 del corre. y en las Noticias Condensadas, hemos visto con extrañeza la afirmación que se hace sobre que el Señor Alcalde Municipal doctor Vidal Severo López declara tener al día los salarios de los trabajadores de sus dependencias y como tal afirmación trae por consecuencia que el Sastre, Zapatero, Tendera y Mesonero y todas las personas que dan crédito a los trabajadores o empleados les exigen a éstos el pago inmediato de sus deudas, en obsequio a la verdad y la justicia, pedimos a usted aclarar en Diario Latino que tal aseveración no es cierta, al menos en lo que respecta a bajos empleados y trabajadores como lo demuestra el atraso de los salarios en el Tren de Aseo Municipal con cuyos trabajadores yo tengo cuentas y a los cuales se les adeuda en su mayoría desde el seis de septiembre próximo pasado, es decir siete semanas con la actual.

Como esta afirmación trae desprestigio para dichos trabajadores en los cuales se cuenta mi marido, he creído de mi deber hacer resplandecer la verdad, máxime que siempre he creído en la seriedad del doctor López, y por eso nos extraña que quiera agravar con sus declaraciones a la prensa, la aflictiva situación porque atraviesan los trabajadores de las dependencias municipales, quienes siempre le guardan estimación y un singular respeto. En espera de que usted le dará publicidad a la presente aclaración que no lleva otro fin que el de contener las iras de los mesoneros y tenderas, me suscribo de usted su atenta y segura servidora. Josefina M Castillo.

22 de octubre 1931 Diario Latino.

(fragmento) Hoy se verifica la primera reunión de los banqueros. La situación económica de la nación se discute de un modo amplio.

Normalización del cambio.

Préstamo para el Gobierno que trata de llenar sus necesidades urgentes.

Con la reunión de los cuatro directores de los bancos locales quienes hace cuatro meses estaban ausentes del país, hay una impresión de optimismo general ya que según parece, solamente eso esperaba el Gobierno para entrar en conferencias relativas al mejoramiento de la situación económica.

22 de octubre de 1931. Diario Latino. se exime de un pago a los beneficios de café.

23 de octubre 1931. Diario Latino. Gobierno consigue un préstamo con los Bancos. Ese arreglo es ya casi hecho. Ese fue el punto central de la reunión de los banqueros habida ayer.

(Fragmento) En efecto, hoy tal como lo ofreciéramos entrevistamos al Director del Banco Salvadoreño don Ángel Guirola… “que el préstamo al Gobierno era un hecho” con lo cual confirmamos nuestra información sobre ese punto.

… la Junta de banqueros, la cual según nos manifestó don Ángel, comenzó en la mañana tal como lo anunciara Diario Latino, se continuó por la tarde, en la cual el banquero don Benjamín Bloon fue a traer personalmente al Ministro de Hacienda, doctor Espinoza a su Despacho, prolongándose hasta la noche, todo en Casa Presidencial con la presencia del presidente Araujo.

… el presidente Araujo… ha ofrecido pagar del sábado al lunes todas las planillas de obras públicas rezagadas con la cual consigue una circulación de numerario que tanto necesita el ambiente como una inyección de energía con lo que mejoran mucho las condiciones domésticas de los hogares humildes.

