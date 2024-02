Impaciencia ante retraso en la apertura de centro de votación del INFRAMEN

Por: Iván Escobar

@Colaborador

Varias personas se quejaban y esperaban con incertidumbre, en las afueras del Instituto Nacional “General Francisco Menéndez” (INFRAMEN), en espera de una solución para no ser multados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego que al presentarse al centro de votación les dijeron que ya no formarían parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), algunos había llegado desde las tres de la madrugada, y temen ser multados por el ente electoral.

“Aquí estamos esperando que nos den una constancia para no ser multados, ya no nos dejaron entrar” se quejaron al unísono las personas que hacían filas en las afueras del centro. La encargada del centro de votación, Mayra Elizabeth Miranda, confirmó a Diario Co Latino que las personas aunque salieron sorteadas para integrar las JRV, “sí se les dará una respuesta, ellos los convocaron a última hora”, explicó.

El centro de votación abrió sus puertas a partir de las 7:25, de este domingo, un retraso que incomodó a algunos, pero que al ingresar consideraron que no era para tanto, y lo importante es poder ejercer el sufragio en estas elecciones presidenciales y legislativas.

Este centro de votación es uno de los más grandes en San Salvador, se estima que en este, votan cerca de 12 mil personas. A escala nacional el número de centros de votación es de 1,595. El padrón a escala nacional es de 5,473,305; y por primera ocasión en estas elecciones participan salvadoreños en el exterior, residentes en 29 países.