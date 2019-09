Iglesia pide no permitir proyecto habitacional “Ciudad Valle El Ángel”

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, pidió al gobierno de El Salvador no permitir el proyecto habitacional “ciudad Valle El Ángel”, pues destruiría un reservorio natural de agua.

El máximo líder de la iglesia católica explicó que esto podría agudizar más la falta de agua potable en diversos puntos del gran San Salvador.

El arzobispo aseguró que este proyecto puede afectar los municipios de Apopa, Quezaltepeque, Nejapa y Ciudad Delgado. “Es verdaderamente preocupante esta situación por eso pido al gobierno no permitir este proyecto por el inmenso daño que causará”, dijo el arzobispo.

El proyecto comprende desde el sur del redondel integración hasta la calle Mariona. Son ocho mil viviendas de lujo las que pretenden construir en 500 manzanas, que incluirá la construcción de un hospital, escuela, centro comercial y otros servicios. Lo que significará un incremento del consumo de agua potable, lo que ha juicio del arzobispo, es más de lo que podría soportar el sistema, lo que afectará directamente a los habitantes de las zonas aledañas.

La iglesia hizo un recordatorio a la Asamblea Legislativa para que apruebe la Ley General de Agua. “Una vez más alzamos la voz en nombre no solo de mis hermanos católicos y de mis hermanos evangélicos. Sino en nombre del pueblo en general para solicitar a la Asamblea para que apruebe el proyecto de la Ley General de Aguas. Presentada desde marzo del 2012”, explicó.

Por otro lado, el arzobispo capitalino reiteró la petición de derogar la actual legislatura de pensiones, ya que esta condena a los trabajadores a terminar su vida en la miseria.

“Pido a nuestras autoridades gubernamentales y legislativas derogar el sistema de pensiones actual por ser injusto y adoptar un sistema previsional que sea justa y favorezca a los trabajadores”, afirmó.

Aborto

En otros temas, el arzobispo de San Salvador aseguró que es importante en El Salvador haya justicia, y que si se comprobó que Evelyn Hernández es inocente “Que bueno”. En cuando a la legalización del aborto, Escobar Alas aseguró que no apoyan esta iniciativa, “tampoco la sociedad debería hacerlo, porque este es un punto de fe, todas las creencias nos establece No matar (…) la Iglesia nunca lo va aprobar porque va contra la naturaleza misma, tengo la esperanza que la sociedad misma en algún momento va a recapacitar para no seguir cometiendo ese crimen”, comentó.