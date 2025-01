Iglesia debe trabajar en la unidad y conversión: Padre Cruz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre José Antonio Cruz presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, y en su mensaje dijo que la iglesia debe ser unidad y el Señor el guía del camino.

El líder religioso reconoció que la iglesia y sus feligreses están llamados a hacer el bien y a trabajar por la unidad y no fomentar las divisiones que siempre están al día.

“Cada uno está llamado a formar parte de esta iglesia y la unidad y sentirse una sola familia”, comentó el padre José Antonio Cruz.

El padre también pidió a los feligreses ser promotores de la conversión y no rendirse en aquellas personas que se consideran que no tiene conversión. “Debemos pedir por ellos, por eso somos cristianos; si pedimos por solo los que se reúnen aquí, entonces, no hemos hecho nada, debemos pedir por todos, por la perseverancia de los buenos y conversión de los malos”.

