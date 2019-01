Hugo Martínez muestra voluntad y compromiso ante propuestas ambientales

Ana María Vásquez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de generar un compromiso en la defensa y justicia ambiental, el Movimiento de Víctimas Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) entregó al candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, las diferentes demandas y propuestas ambientales.

José Santos Guevara, coordinador del MOVIAC, señaló que se han dado esfuerzos importantes en el actual gobierno, pero hace falta mucho más. Es necesario contar con un fondo económico especial de parte del Estado para enfrentar sequías o inundaciones, resguardar zonas de recarga de agua y áreas naturales protegidas.

El candidato a la presidencia por el Frente afirmó que una de las principales acciones de ganar los comicios, este 3 de febrero, será una ley que reconozca el agua como derecho humano y que el vital líquido esté administrado por el Estado y las comunidades como un bien público.

“Tenemos una posición firme y clara, así como se hizo en la prohibición de la minería metálica, que el agua no puede estar administrada por las corporaciones y por sectores privados. Tenemos una cultura de despilfarro y estoy plenamente convencido que se debe hacer algo más y ser más drástico, estamos destruyendo el único lugar que vivimos, no nos damos cuenta que contaminamos”, enfatizó Martínez.

Asimismo, dijo que uno de los principales pilares del gobierno del FMLN es el tema ambiental, ya que con los anteriores gobiernos se fue perdiendo la capacidad de autosostenimiento del agro.

“Para mí la agricultura es vida, sino hay agricultura no hay comida, y si no hay comida no hay vida, todo lo que consumimos depende de la agricultura, por tanto tenemos que pasar a modelos sustentables, y con el uso cada vez menos de químicos”, afirmó el candidato presidencial.

Ricardo Navarro, presidente de CESTA, explicó que una de las consecuencias con el cambio climático es el aumento de la temperatura y el deshielo en el Ártico, lo cual generará serios problemas en el nivel del mar.

Otro problema son los desechos sólidos, por ejemplo, en el 2014 por una libra de plástico habían cinco peces, para el 2050 se proyecta más plástico que peces. En todas estas dificultades están los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación que los países firman y ratifican.

Entre tanto, Claudia Fuentes, miembro del sector de los ciclistas, testificó sobre la importancia de la bicicleta como un medio de transporte en el país, debido al sistema colapsado en la circulación de vehículos, a nivel nacional, que ha generado problemas en la contaminación ambiental, enfermedades respiratorias e irritación en los ojos.

“Queremos y estamos trabajando en una ley de fomento y movilidad de la bicicleta y respeto al ciclista, le pedimos como futuro tomador de decisiones que se avance en este proceso y se desarrolle una cultura de respeto al ciclista”, exhortó Fuentes.

Milagro Maldonado, en representación del sector docente del municipio de San Marcos, solicitó a Martínez un cambio en el plan curricular, ya que en el tema de educación ambiental se han quedado cortos. “No se genera conciencia ambiental mediante una asignatura para desarrollar potencialidades en los estudiantes”, expresó.