Hay que conocer al candidato y sus propuestas para luego decidir: sugiere el Padre Baños

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A pocos días de las elecciones presidenciales 2024, el sacerdote Edwin Baños recomendó a la población que se conozca a los candidatos y sus propuestas, para luego decidir a quién dar el voto.

“Hay que conocer al candidato y la propuesta que tiene, luego de manera libre decir, es de ver la historia de otros países en sus gobiernos, como por ejemplo Nicaragua; no nos dejemos llevar sólo por lo que sale en la televisión, es necesario leer y averiguar”, señaló durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, se refirió al discurso del gobierno en decir que no va a la reelección, sin embargo, se ha habilitado como candidato, la Sala de lo Constitucional estableció si puede o no, pero una resolución de la Sala es de obligatorio cumplimiento. No obstante, el sacerdote sugiere que “seamos conscientes, informémonos, midamos consecuencias de lo que podría pasar en el futuro”, recalcó. A criterio del religioso, el gobierno dio la promesa de escuela por días, pero eso no se ve en la realidad al visitar las comunidades, profesores se han manifestado, en el oriente del país hay escuelas cayéndose y arremeten contra cualquier maestro que denuncie.

“En el campo de educación es curioso que se dice es que dieron computadora por niño, pero hay reducciones de maestros en computación, desaparece el área de moral y valores, una cosa es pintar un país bonito y otra es la realidad”, manifestó Baños.

A la vez, cuestionó los beneficios que trae a El Salvador los

eventos como Miss Universo, Juegos Centroamericanos, el partido donde jugará Messi, ya que deben existir prioridades.

Baños manifestó que sobre los capturados en el Régimen de Excepción nunca se conocen las causas, no cabe duda que se cometieron errores, sino es así debe demostrarse lo contrario.

“El que entre la miel anda algo se le pega, qué hace un joven honesto y trabajador reunido en la calle con jóvenes que probablemente están en pandillas”, se preguntó.

El religioso reiteró que la persona obra bien cuando Dios está en su corazón, como cristianos es necesario tomar conciencia sobre la importancia de la familia, al visitar asilos administrados por religiosas, hay adultos mayores quienes llegan porque no tienen quién por ellos. También pasa lo contrario, hay muchos adultos mayores en casa bien cuidados, eso sucede cuando la familia es unida, jamás los abandona porque no piensan solo en si mismos.