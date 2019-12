Hacienda exhorta a evasores a cumplir con la ley

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

El viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya, señaló que lo ideal es que el Presupuesto General de la Nación se financie con ingresos propios; sin embargo, expuso que esto no depende solo del Estado, es una obligación de la sociedad.

“Los impuestos que se dejan de pagar son las obras que nos hacen falta. Son los hospitales que no tenemos, son las calles que no hemos podido construir, es el abastecimiento de medicina que no tenemos (…). Todas estas obras se financian a través del ingreso del Estado; necesitamos que los contribuyentes empiecen a cumplir”, manifestó en entrevista televisiva.

El viceministro de Ingresos afirmó que la mayor evasión se presenta en el Impuesto sobre la Renta porque es un impuesto directo; “casi más del 30 %; sin embargo, si ve en cantidad, el IVA representa el mayor margen de evasión que tiene el país”. Según mediciones internas, El Salvador presenta un monto promedio anual que ronda los $2 mil millones de evasión.

Señaló que es necesario adecuar la legislación salvadoreña para que estos vacíos o estos espacios de elusión ya no continúen.

“Es decir que, con la mitad de lo que se va de año con año, nosotros podríamos financiar por completo el Presupuesto General de la Nación (…). Entonces, es una responsabilidad compartida. Si bien es cierto la administración tributaria es la encargada de perseguir a los evasores y de hacer cumplir la ley, pero también la sociedad. Nuestros empresarios tienen que estar conscientes de que depende mucho de su voluntad para que este país salga adelante”, expresó.

El funcionario destacó la implementación del Plan Antievasión, lanzado en octubre, y aunque afirmó que han acumulado cerca de $300 mil en multas y cerrado algunos establecimientos, manifestó que lo ideal sería que “los contribuyentes entiendan que deben cumplir todos con sus obligaciones tributarias; porque todos esos fondos hacen falta para financiar las obras del gobierno”.