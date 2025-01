Guillermo Mata calificó su caso como ilegal, ilegítimo, injusto y parte de una motivación política

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante los señalamientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de enriquecimiento ilícito, el ex diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), Guillermo Mata Bennet, afirmó que nunca ha tenido acceso a la hacienda pública, su patrimonio es de carácter personal, fruto del trabajo profesional y legislativo, por lo tanto, considera que no debe restituir nada porque no ha tomado fondos de esa vía. Por lo que calificó este caso como ilegal, ilegítimo, injusto y parte de una motivación política

La FGR acusa al exdiputado del FMLN y sus dos hijos de un presunto enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314. Mata fue diputado del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2018.

Dijo que la hacienda pública es tener acceso no solamente al patrimonio de una institución, sino también está relacionado con los ingresos del Estado, por ejemplo, en concepto de impuestos, rentas, de bienes inmuebles, entre otros, sin embargo, un diputado no tiene ninguna función de carácter administrativo, su cargo es legislar y recibe un salario como cualquier empleado.

“Si a mí me acusan de enriquecimiento tiene que haber pruebas, donde se note que he tenido transferencias a mi favor, o a favor de terceros de un dinero que se me consignó a mí y del cual yo hice mal uso, pero un diputado no tiene absolutamente nada que ver con la hacienda pública. Para el caso, por ejemplo, el ministro de Hacienda y Salud sí tienen acceso a fondos públicos”, aclaró en el espacio Encuentro con Julio Villafrán.

Mata Bennet explicó que a un diputado se le puede cuestionar por cuánto gana y recibe en bonos para gastos en comunicación o transporte, pero no le pueden acusar de enriquecerse porque no maneja los fondos de la hacienda pública.

Asimismo, calificó este caso como ilegal, ilegítimo, injusto y parte de una motivación política, porque las autoridades no saben cuál es el patrimonio pre y posterior a función como diputado, además, desconocen el capital de los hijos para demostrar un enriquecimiento ilícito.

“Hay personas que han sido acusadas y andan bien galán porque son del partido del gobierno, el patrón que ocupan las autoridades para perseguir a opositores del actual gobierno, gente que ha expresado críticas y quienes han estado en el FMLN o políticos que son de pensamiento diferente al del gobierno”, denunció.

Expresó que la Ley de Enriquecimiento Ilícito no se le puede aplicar porque no se dan los fundamentos para tipificar el delito que se le pretende atribuir.

“El sistema judicial está subordinado al Ejecutivo, de donde vienen las órdenes, públicamente han dicho que quieren desaparecer al partido FMLN y quieren desaparecer a los opositores”, reiteró.

¿Quién es Guillermo Mata Bennet?

GUILLERMO MATA BENNET, médico graduado de la Universidad de El Salvador, ejerce la medicina desde 1981, es decir desde hace 44 años.

Antes de ser diputado por el FMLN del 2012 al 2018, era un prestigioso pediatra/neonatólogo con práctica privada muy reconocida y numerosos pacientes. Es decir, antes de ser político visible fue por más de 30 años un exitoso profesional de la medicina en El Salvador. De eso hay mucho testimonio en hospitales públicos y privados (ejemplo el Ginecológico).

Surgió como figura pública cuando, junto a otros colegas, dirigió las luchas gremiales médicas de principios del siglo XXI durante el gobierno de ARENA-Paco Flores y el 2004, dada su figuración, el FMLN lo propuso como candidato a Vicepresidente en la dupla que encabezaba Schafik Handal.

Con base en esa actuación política es que fue diputado del FMLN entre 2012 y 2018; pero no se desvinculó de su ejercicio profesional.

Es sesgado mencionarlo, ahora que el Dr. Mata Bennet está encausado por supuesto enriquecimiento ilícito, sólo como ex diputado. Por la presunción de inocencia y por su exitoso ejercicio profesional durante más de 40 años, es explicable que pueda tener un patrimonio fuera de lo común. Es bueno tomar nota del CV mencionado a continuación, aunque el daño a su imagen ya está hecho como sucede con toda acusación no comprobada y que sin probarse queda como calumniosa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...