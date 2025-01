Cierre de escuelas y falta de maestros dificulta educación de estudiantes

Redacción Nacionales

El año lectivo 2025 inició con dificultades para los 30 alumnos matriculados en el centro escolar de la zona rural del cantón Paso de Canoa, Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, ya que el Ministerio de Educación (MINED) decidió cerrarlo bajo el argumento de poca matricula, los estudiantes fueron trasladados a la escuela más cercana en el caserío Las Segovias, aproximadamente a unos 3 kilómetros.

En la escuela del cantón Paso de Canoa solo había una maestra que atendía a los alumnos de primero a sexto grado, aunque en reiteradas ocasiones se solicitó al MINED más profesores nunca fueron escuchados, la docente hacía la función de directora e impartía las clases.

Los padres de familia consideran que este es uno de los factores por los cuales las autoridades decidieron unificar las dos escuelas, pero los afectados son ellos porque deben enviar a los alumnos en autobús y a diario gastar un dólar en pasajes, en la zona solo hay un bus que viaja a Las Segovias, y a veces no presta el servicio.

Asimismo, explicaron que en la reunión con el MINED pidieron les apoyaran con mandarles transporte, para los niños, pero dijeron que no podían hacerlo.

Un padre de familia manifestó que a su hija de 12 años no la puede enviar a ella sola caminando tres kilómetros por la carretera, ha decidido que cuando pase el bus a Ishuatán irá a la escuela, sino perderá el año de estudios.

“Los que vamos a mandar niños de 4o, 5o. y 6o, a Las Segovias se irán en el bus de las 8:30 am, los profesores deben entender que algunos niños llegarán tarde a las clases porque la zona es de escaso transporte público y solo una unidad circula”, indicó una madre de familia. Otro padre que había matriculado a su hijo para estudiar primer grado expresó su descontento porque el niño ya no ira a clases, pues implica un gasto extra el pagar pasaje de ida y vuelta y su situación económica no se lo permite, ya que trabaja en el campo y no puede dejar de trabajar.

Según la Departamental de Educación de Sonsonate, el cierre de dicha escuela es parte de una reestructuración del sistema educativo; aunque de acuerdo a los docentes, esto lo están haciendo con los centros escolares con baja matricula y los cuales tienen dos o tres profesores.

La política de cierre de escuelas y la eliminación de turnos vespertinos ha llevado a la fusión de grados en una sola aula, afectando a estudiantes de niveles críticos como parvularia con primer grado o quinto con sexto. Al consolidar las instituciones, los alumnos y docentes se ven obligados a trasladarse a comunidades vecinas, incrementando las dificultades de acceso a la educación.

