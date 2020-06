Guatemala acumula 14.819 casos y 601 muertes por COVID-19

GUATEMALA/Xinhua

El Ministerio de Salud de Guatemala reportó el miércoles un total de 14.819 casos acumulados del coronavirus COVID-19 y 601 personas fallecidas hasta el momento en el país por este mal respiratorio.

Para este miércoles las autoridades hallaron 279 nuevos casos del COVID-19, que corresponden a 146 hombres y 133 mujeres.

Sin embargo, la ministra de Salud guatemalteca, Amelia Flores, aseguró que estas cifras deben considerarse «preliminares», pues ha detectado inconsistencias en el reporte de los casos en hospitales públicos y privados, por lo que ordenó una auditoria en la base de datos y reportes.

«No es posible que los laboratorios privados decidan hacer pruebas para COVID-19 y no cumplan con el reporte obligatorio al ministerio de Salud. La batalla contra esta pandemia no puede ganarse si los datos no están al día. Sistemas, responsabilidad y compromiso, imposible sin ellos», afirmó el director de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, Edwin Asturias.

En las cifras oficiales para hoy se reporta un total de 2.930 casos recuperados, mientras que los casos activos suman 11.286 pacientes.