Griezmann se despide del Atlético de Madrid

Madrid/España/AFP

Una semana después de que el uruguayo Diego Godín anunciase su marcha del Atlético de Madrid, otro de los pesos pesados rojiblancos, el delantero francés Antoine Griezmann, comunicó que abandona el equipo de Diego Simeone.

Eso sí, ambos casos poco tienen en común: Godín quería seguir en Madrid y se despidió con lágrimas después de que el club no le ofreciese una renovación, mientras que Griezmann ha sido él quien ha decidido marcharse.

“Antoine Griezmann ha comunicado al club que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada”, informó el club en Twitter.

Casi al mismo tiempo, en la cuenta oficial del Atlético en Twitter, Griezmann publicó un video despidiéndose de los aficionados rojiblancos.

“Después de hablar con el Cholo (el entrenador Diego Simeone), con Miguel Ángel (Gil, máximo accionista de la entidad) y con la gente de los despachos, he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos”, declaró el jugador.

“Me ha costado coger este camino, pero es lo que necesito y quiero agradeceros todo el cariño que me habéis mostrado en estos cinco años. Han sido cinco años increíbles, lo he disfrutado mucho y lo he dado todo en el campo”, dijo el jugador francés que concluyó diciendo”Muchas gracias por todo. Os llevo en el corazón”.

Ni el club ni el jugador desvelaron el destino del futbolista, que pagará la cláusula de rescisión para romper el contrato renovado hace un año y quedar así libre para los equipos interesados en él, entre ellos el Barcelona.

Incluso, hace un año el escenario era muy parecido y todo indicaba que Griezmann acabaría jugando junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Pero finalmente cambió de opinión, motivado porque el club le prometió fichajes para optar a títulos y porque entre Godín y Simeone le convencieron de seguir en el Metropolitano.

Doce meses después, muchas cosas han cambiado: el Atlético, pese a los refuerzos, acabará segundo en la Liga y quedó eliminado prematuramente tanto de la Liga de Campeones como de la Copa del Rey.

La Supercopa de Europa, ganada en agosto al Real Madrid, ha sido la única alegría esta temporada para los aficionados rojiblancos.

Desde la llegada de Griezmann al club en 2014, procedente de la Real Sociedad, el club en el que se formó, el Atlético ganó una Europa League (2018), una Supercopa de Europa (2018) y una Supercopa de España (2014).

Esos títulos, sus goles y su gran rendimiento en la cancha, catapultaron al ‘7’ a la élite del fútbol mundial, acabando en dos ocasiones en el podio del Balón de Oro (tercero en 2016 y 2018).