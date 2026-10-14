Gremiales magisteriales enfrentadas por inversión educativa 2027

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Saúl Méndez

Colaborador

El presupuesto del Estado para 2027 proyecta una inversión de $3,416 millones en el sector educativo, equivalente al 8.1 % del producto interno bruto (PIB), según informó el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina. El anuncio ha generado posturas encontradas entre las gremiales magisteriales, particularmente ANDES 21 de Junio y Bases Magisteriales, sobre el alcance de los recursos y su impacto en las condiciones laborales de los docentes.

Israel Montano Osorio, secretario general de ANDES 21 de Junio, respaldó la apuesta del Gobierno por incrementar la inversión en educación y sostuvo que responde a una demanda histórica del magisterio organizado.

“ANDES 21 de Junio comparte la apuesta estratégica y clave de la educación que el presidente de la República, Nayib Bukele, está impulsando, porque con ello estamos logrando específicamente el sueño que siempre hemos tenido los maestros organizados, en que todo país debe invertir más en educación”, afirmó.

Montano defendió que una mayor asignación de recursos al sistema educativo puede contribuir al desarrollo del país.

“Para nosotros, nuestra lucha histórica ha sido exigir eso. Entre más se invierte en educación, el país obtiene mayor desarrollo”, manifestó.

En contraste, Paz Zetino, secretario de Organización de Bases Magisteriales, cuestionó que el incremento presupuestario represente una mejora para los docentes, si no contempla medidas para atender sus principales problemas laborales y económicos.

Zetino sostuvo que la gremial no respalda a partidos políticos ni a gobiernos y solo representa las demandas del profesorado; en tanto, señaló tres aspectos que deberían estar contemplados en el presupuesto: la crisis financiera que enfrenta el magisterio, la protección del programa de salud de los docentes y el respeto a la estabilidad laboral ante la supresión de plazas y los despidos.

“Si en ese presupuesto vinieran reflejadas esas tres cosas, uno diría: está bien esto. Pero no viene eso reflejado. Ahí no hay dinero para bienestar magisterial, ahí no hay dinero para revisar los salarios de los profesores. No sé de qué se alegran”, expresó.

Bases Magisteriales cuestiona postura de ANDES 21 de Junio

Las diferencias entre ambas organizaciones también se reflejaron en los señalamientos de Bases Magisteriales contra la dirigencia de ANDES 21 de Junio, a la que acusó de abandonar las reivindicaciones sindicales para alinearse con el Gobierno.

Bases Magisteriales afirmó, en un pronunciamiento publicado el 5 de octubre, que el magisterio salvadoreño observa “con indignación y vergüenza” la actuación de la dirigencia de ANDES 21 de Junio, a la que reprochó respaldar las políticas oficiales mientras persisten problemas que afectan a los docentes.

“Quienes debieron ser voz de los maestros en las aulas, hoy se postran de rodillas ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), validando discursos oficiales mientras la realidad de los docentes es de completo abandono y precarización”, señaló la organización.

Entre sus principales cuestionamientos, la gremial mencionó la supresión de plazas y la incertidumbre laboral que enfrentan decenas de docentes. También señaló presuntas irregularidades en los procedimientos administrativos y reclamó el cumplimiento de la Ley de la Carrera Docente.

Asimismo, criticó la postura de ANDES 21 de Junio frente al anuncio de inversión educativa y consideró que el respaldo a la estrategia gubernamental no se corresponde con las demandas salariales y laborales del magisterio.

Bases Magisteriales aseveró que los docentes llevan casi siete años sin un incremento salarial y cuestionó que el aumento de los recursos destinados a educación no se traduzca en una mejora de sus remuneraciones.

La organización también denunció que, bajo el argumento de la modernización educativa y la digitalización, se ha incrementado la carga administrativa del profesorado. A ello sumó las deficiencias en los insumos y las condiciones de los centros escolares, así como situaciones de hostigamiento que afectan el desempeño de los docentes.

Bases Magisteriales pide mejoras concretas para los docentes

Durante una entrevista en el espacio Pulso Ciudadano, Zetino reiteró su escepticismo ante el anuncio gubernamental de incrementar la inversión educativa en relación con el PIB, ya que el aumento de los recursos debe traducirse en mejoras concretas tanto para los centros escolares como para las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza.

El representante de Bases Magisteriales señaló que el anuncio resulta sorpresivo, debido a que el magisterio ha demandado durante décadas una mayor inversión en el sistema educativo. No obstante, advirtió que el incremento presupuestario no garantiza, por sí solo, una transformación de las condiciones en las que estudian miles de niños y jóvenes.

“Nosotros somos escépticos ante este tipo de anuncios, porque no demuestran necesariamente la voluntad política del Gobierno de priorizar aquellas áreas que son de interés para el país, como es el caso de la educación”, afirmó.

En su pronunciamiento, Bases Magisteriales endureció sus críticas contra la dirigencia de ANDES 21 de Junio y cuestionó su respaldo a las decisiones del MINEDUCYT.

“ANDES 21 de Junio no representa a los docentes, representa al poder, representa las arbitrariedades del MINEDUCYT en contra de los docentes”, concluyó la gremial.

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