PGR niega antecedentes penales a familias de víctimas del régimen

Familiares de personas detenidas injustamente por el régimen de excepción se concentraron en las afueras de la Procuraduría General de la República (PGR) para pedir los antecedentes penales de sus familiares, pero esta institución se los negó.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), informó que este lunes, decenas de familiares de personas detenidas pidieron a la institución los antecedentes, para así demostrar que sus familiares no tienen vínculos con pandillas.

“Las víctimas ya no soportan estar en este rebote, de un lugar para otro y nadie da respuesta. Ahora hemos venido a la PGR central con este grupo de víctimas y no quieren recibirnos, no quieren atender a las víctimas, se resisten. Aquí hay órdenes superiores de no entregar ese documento”, denunció Ramírez.

El líder social indicó que ese documento es un derecho de las víctimas, de tenerlos en sus manos. “La gente quiere comprobar la inocencia de su ser querido y el régimen está bloqueando todo para condenar a esas personas que están en la cárcel y eso no lo vamos a permitir como MOVIR”.

“Estamos en la PGR recordándole que su papel es cumplir con su deber, que es atender a las víctimas”, señaló Ramírez.

Estado secuestró a Víctor Daniel Guzmán

Uno de esos casos ignorados fue el de Delmy del Carmen Guzmán, quien tiene a su hijo detenido, Víctor Daniel Gálvez Guzmán, desde el 11 de julio de 2022, cuando fue capturado a las 4 de la mañana, en momentos que se dirigía a su trabajo en Santa Ana. Daniel se dedicaba a la construcción, pues es albañil y estaba alejado de toda relación con las pandillas, según relató la madre.

La conexión entre madre e hijo era tan fuerte que hasta videos grabados por Daniel de los trabajos que él realizaba le mandaba para que su madre los viera. “Él me decía, ´mamá, mire estos tres pilares hice ahora´, me decía, me mandaba videos”, relató la madre.

“Todos los días él me hablaba o yo le hablaba. Me decía, mamá, ya estoy en mi trabajo, estoy trabajando. Y de repente (el día que lo capturaron) yo le hablé a las 5 de la mañana y ya no me contestó”, recordó la madre.

También, llamó a su trabajo, pero le dijeron que él no se había presentado, por lo que le preocupó aún más. Sin saber nada de él, pasó un mes completo, es decir, el Gobierno de Nayib Bukele lo tuvo secuestrado por 4 semanas, sin decirle a la familia que lo tenía detenido.

“Después fue mi preocupación, porque ya pasó una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, le hablaba, le hablaba y el teléfono sonaba, pero nadie me contestaba. Yo lo di a las autoridades por secuestrado, porque no sabía nada de él”, lamentó Delmy del Carmen Guzmán.

Fue a preguntar sobre su hijo en diferentes instancias del Estado: la PGR, Procuraduría de Santa Ana, Santa Tecla, PNC, 911 y “nadie me daba respuesta”. Al fin de tanto, me dijeron que lo habían agarrado y que estaba en Mariona. Y desde entonces comencé a ver si me daban los antecedentes penales, a ver si alguien de la Procuraduría de los Derechos Humanos, me ayudaba para sacarlos y nadie me quiso ayudar hasta hoy (que tampoco ha querido la PGR).

El régimen de excepción fue impuesto por el gobierno de Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022 para presuntamente combatir a las pandillas del país, pero ha servido también para violentar los derechos humanos de miles de salvadoreños.

El mismo presidente inconstitucional Nayib Bukele ha reconocido que ha capturado a miles de salvadoreños inocentes. En una conferencia con periodistas en Costa Rica aceptó que ocho mil inocentes habían sido puestos en libertad por ser inocentes.

Estos inocentes liberados estuvieron de seis a dos años presos.

