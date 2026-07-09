GOES pide aprobar garantía por $100 millones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa recibió una solicitud para que apruebe el contrato de garantía que respalda un préstamo suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), por un monto de hasta 100 millones de dólares.

Los fondos, según menciona el decreto, estarán destinados a financiar el Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo.

El Ministerio de Hacienda informó que la autorización para otorgar la garantía soberana fue conferida mediante el Decreto Legislativo No. 580, aprobado el 14 de mayo. Posteriormente, el contrato de garantía fue firmado el 9 de junio por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina.

El decreto detalla que se cumple con lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución, que regula la contratación de empréstitos y garantías por parte del Estado. La normativa entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

Con esta operación, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de BANDESAL para canalizar recursos hacia proyectos productivos, con el objetivo de dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades de empleo en el país.

El decreto no brinda mayor detalle sobre el destino final de los montos a asignar; el decreto apenas cuenta con 2 páginas.

Reforma al Presupuesto

Otra de las iniciativas que entró en la plenaria este miércoles fueron dos reformas a la Ley de Presupuesto 2026, la primera de ellas, en el ramo de Desarrollo Local para incorporar $208,445. La fuente de financiamiento es del fondo general del Estado.

El objetivo es que la Secretaría de Estado pueda disponer de la estructura presupuestaria que le permita iniciar con la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado «Construcción de área administrativa y laboratorio en bodega de la División de Asistencia Alimentaria del MINDEL, distrito y departamento de San Miguel».

El decreto señala que el Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) dispone de un inmueble en San Miguel, en el cual se ubica el área administrativa y el laboratorio de análisis de productos que son parte de la bodega de la División de Asistencia Alimentaria (DAA) y que la institución utiliza para almacenar alimentos e insumos no alimentarios que se destinan para atender a la población más vulnerable en situación de emergencia; así como para apoyar programas y proyectos ejecutados en coordinación con diferentes instancias; sin embargo, dichas instalaciones actualmente presentan daños en su sistema estructural, como agrietamiento de paredes y asentamiento de fundaciones, lo cual pone en riesgo la seguridad física del personal y el desarrollo de sus funciones.

El Ministerio en cuestión no dispone de una estructura presupuestaria para inversión, por lo cual, pidió a Hacienda incorporar en su Presupuesto $208,445.00, con el propósito de ejecutar el Proyecto de Inversión.

El proyecto consiste en lo siguiente: construcción de área administrativa, bodega y laboratorio seco por $153,538; obras exteriores que incluyen construcción de pasillos de acceso a oficinas administrativas, servicios sanitarios, bodega para materiales de oficina y módulo para trámites por $44,418.65; demolición y desmontaje de infraestructura inservible por $1,093.04 y construcción de fosa séptica y zanjas de infiltración por $9,395.17.

La otra reforma es al Presupuesto del INDES para incorporar $1,140,514 provenientes de préstamos externos con el propósito que dicha entidad disponga del crédito presupuestario a fin de lograr “una adecuada gestión, coordinación y ejecución” del «Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase II (PRODEPORTE II)». Es decir, se dotará la Unidad Ejecutora (UEP) de los recursos necesarios para financiar los gastos operativos y administrativos.

Es de recordar que, en mayo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $150 millones destinados a financiar el «Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase II (PRODEPORTE II)”. Este programa consiste en inversiones en escenarios deportivos distribuidos en diferentes departamentos del país, ampliando la cobertura territorial y consolidando los avances en infraestructura deportiva.

Estas iniciativas serán estudiadas en la comisión de Hacienda el próximo lunes 13 de julio a las 10 de la mañana.

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