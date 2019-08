Gobierno prepara remodelación de Biblioteca Nacional afirma ministra de Cultura

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La ministra de Cultura Suecy Callejas dijo, que para 2021 se ha proyectado la remodelación de la Biblioteca Nacional con un nuevo enfoque centrado en la convivencia familiar.

“Vamos a remodelar toda la Biblioteca Nacional, de hecho para 2021 planeamos entregarle al pueblo salvadoreño una de las mejores bibliotecas no solo del país, sino realmente de la región y esperemos realmente que una de las bibliotecas punteras en Latinoamérica con diferente modelo para la lectura y más como un espacio de convivencia”, explicó la titular de Cultura en entrevista con canal 12.

Y este nuevo espacio de convivencia ya se ha hecho posible con la creación de los cubos donde hay un componente de una biblioteca, otro de videojuegos, otro de computadoras, uno para niños convirtiéndose en un lugar para toda la familia.

El gobierno tiene proyectado también la construcción de treinta cubos de integración para beneficiar a las comunidades, sostuvo Callejas.

La funcionaria manifestó que la cultura, junto con la salud y la educación son instrumentos que ayudan a lograr el objetivo de bienestar social para la población.

“Estamos claros también que no podemos pelearnos con la identidad y la cultura que está arraigada a los territorios. Lo que nosotros tenemos que combatir son los delitos que salen de estas asociaciones (pandillas) pero no la asociación en sí. Los jóvenes no son el problema”, destacó Callejas.

La ministra también se refirió a la situación del zoológico nacional donde manifestó, encontraron tal problema de abandono que muchos animales no estaban siendo desparasitados.

Sobre el tema de la clausura del Zoológico y el traslado de los animales a una reserva, Callejas dijo que todavía están en pláticas para esa reubicación. Añadió que el proyecto incluye el diseño de un parque familiar en donde actualmente funciona el Zoológico. “Hemos decidido que se va convertir en un parque nacional al servicio de la población. Vamos a tener horarios ampliados para la población, vamos a tratar de abrirlo desde las 5 de la mañana hasta las 7:00 de la noche”, explicó.