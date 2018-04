Gobierno entregaría carta para ORDECA

Compartir ! tweet





Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Abuisson, informó recientemente tener conocimiento de que el Gobierno entregará en los próximos días la Carta Compromiso que ORDECA exige para oficializar la sede de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021.

“A través de una llamada se me manifestó que no me preocupara porque eso (la carta) iba a salir, pero me imagino que el Gobierno está esperando anunciarlo en su momento. Ojalá sea pronto porque tenemos plazos para entregar la carta a ORDECA”, dijo el edil tecleño.

Es de recordar que a inicios de diciembre del año pasado ORDECA otorgó la sede en los Juegos Centroamericanos 2021 a Santa Tecla.

Empero, cuando la sede fue otorgada solo hubo representación de la alcaldía de Santa Tecla y del COES, mas no del Gobierno acuerpando la petición.

Desde entonces, ORDECA dio un plazo de 120 días a la alcaldía de Santa Tecla para que completara la documentación oficial, incluyendo la Carta Compromiso del Gobierno.