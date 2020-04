Fondos de pensiones no pueden ser retirados, aclara Hacienda

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes afirmó que es inviable que los trabajadores que cotizan puedan retirar una parte de sus ahorros para hacer frente a la emergencia por el COVID-19, ya que pondría en riesgo la misma liquidez del Estado.

“Los políticos están hablando de este tema como que si no lo conocieran. No es el Gobierno, no es Hacienda, el que no quiere entregar los ingresos de los ahorros de los trabajadores, es irresponsable engañar a la población de esa manera”, manifestó Fuentes.

El funcionario explicó que el sistema de pensiones funciona a través de un mecanismo de endeudamiento del Estado; es decir, que el Estado se endeuda con la administradora de pensiones; “la administradora de pensiones le da efectivo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, para pagar pensiones”, dijo.

“En total, El Salvador tiene $10 mil 814 millones en el fondo de pensiones, de esa cantidad $106 millones están líquidos o dinero en efectivo y son para pagar las pensiones actuales. Es importante decirle a la población que eso está invertido”, detalló.

“No hay efectivo, no entiendo la necedad de algunos políticos de no querer entender un tema eminentemente económico; yo quiero decirle a la población que no se deje engañar por

politiquería. Le están mintiendo a los salvadoreños, no es posible entregar los recursos de las AFP, porque son papeles invertidos, deben pasar de 20 a 25 años para que se conviertan en dinero líquido para que se puedan pagar”, manifestó el ministro en entrevista televisiva.

Respecto a la recaudación tributaria, Fuentes comunicó que, hasta el 16 de abril, la pérdida era de $268.8 millones; es decir, un 75 %, menos en comparación al año pasado. “En tres meses aproximadamente perderíamos $500 millones, porque no hay consumo”, explicó.

Pese a la situación por el COVID-19, el ministro de Hacienda afirmó que no se ha parado de devolver la renta y que los pagos de devoluciones ya superan 1 millón de dólares.