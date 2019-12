FMLN pretende superar veto presidencial a reformas electorales

Oscar López

Oscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aseguró que el partido de izquierda está listo para superar el veto presidencial a las reformas electorales que establecerían el voto por rostro para la elección de alcaldes.

“Estamos listos como fracción legislativa del FMLN para superar el veto presidencial en relación a las reformas electorales que se realizaron y que fueron vetadas de manera incoherente e inconsistente por parte del presidente de la República”, declaró Ortiz.

El dirigente político aseguró que incluir la fotografía en la papeleta de votación para elegir alcaldes es un “paso importante para la democracia”, ya que los electores tienen la posibilidad de determinar con mayor facilidad a quién le darán su confianza para dirigir el municipio en el que reside.

“Por eso esperamos encontrar el mejor de los apoyos, de los respaldos y entendimientos con las distintas fracciones políticas. Ya hemos intercambiado con algunos y creemos que hay condiciones para poder superar el veto presidencial y facilitar que en las elecciones del 2021 pueda aparecer la foto del candidato a alcalde o alcaldesa”, afirmó Ortiz.

Refuerzo presupuestario

En cuanto al refuerzo presupuestario solicitado por el gobierno, con el que se pretende destinar fondos a la Dirección General de Centros Penales, el dirigente de izquierda explicó que la petición del Ejecutivo implica sacar recursos del fondo previsional, es decir, de las cotizaciones que los trabajadores hacen para pensionarse.

“Eso no puede ser, es algo sensible, es algo delicado, todos sabemos lo que significan los fondos previsionales, queremos expresar que no vamos a acompañar esta petición no tanto por el refuerzo que se está pidiendo, sino por la manera en que se quiere sacar y porque se pretende sacar de los fondos previsionales. Esperamos que el resto de fracciones tampoco lo acompañe”, enfatizó el dirigente político.

El secretario general del FMLN aseguró que el partido de izquierda demanda del gobierno conocer la propuesta en el tema de pensiones, ya que considera que es necesario hacer una reforma integral o cambiar el actual sistema previsional salvadoreño.

“Cuál es la propuesta del gobierno sobre el tema de pensiones, sobre la reforma integral de pensiones, hemos conocido planteamientos, ideas, posiciones dispersas. Es importante que el Gobierno tenga una propuesta clara sobre este tema tan delicado, no solo para el presente sino para el futuro del país, porque ya tenemos una situación delicada en el sistema de pensiones, hay que hacer un sistema sostenible, que favorezca más a los pensionados no pensando en la gente que se lucra de esto”, argumentó Ortiz.

En cuanto a la aprobación del presupuesto para el año 2020, el partido de izquierda denunció que la propuesta presentada por el Ejecutivo incluye una masiva supresión de plazas. “En la revisión de ocho dependencias del Estado la supresión de plazas es de más de 4,000. Por ejemplo las un 1,669 plazas del Ministerio de Salud, las 789 de Casa Presidencial, 679 de Gobernación, 373 del Ministerio de Justicia, 249 de Obras Públicas, 181 plazas del Ministerio de Hacienda, 65 plazas del Ministerio de Medio Ambiente y 54 del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, detalló Yanci Urbina, diputada del FMLN.

Para el FMLN es inadmisible la supresión de plazas, por lo que pidieron una reunión con el ministro de Hacienda para discutir las observaciones y propuestas relacionadas al Presupuesto General de la Nación para el año 2020.