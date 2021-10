FMLN busca reconciliarse con la ciudadanía

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Desde tempranas horas de este 10 de octubre, militantes y simpatizantes identificados con el rojo y blanco ondearon banderas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la plaza Morazán, en el centro de San Salvador, donde se concentró una representación de los 14 departamentos para conmemorar el 41 aniversario del único partido de izquierda en El Salvador.

“Este nuevo comienzo nos exigen mayor apertura para recuperar nuestra capacidad de hacer alianzas y reconciliarnos con la ciudadanía, movimientos, sectores y todas las expresiones comunitarias que nos permitan acompañar y defender sus demandas y aspiraciones”, afirmó el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz.

Destacó que este nuevo comienzo es de mucho compromiso, establece el desafío de replantearse de cara al futuro, actualiza la visión y compromiso de lucha con el pueblo salvadoreño, para ser un partido mejor conectado con la ciudadanía, a fin de recuperar la capacidad de convocar, conectar, entusiasmar y movilizar. “Hoy necesitamos replantear un Frente poderoso, fuerte, cercano, conectado con la familia y las comunidades, no cualquier fuerza política cumple 41 años con el legado de tanta historia y sacrificio de nuestros fundadores, tantos héroes y veteranos que le dieron vida un día de octubre a nuestro partido FMLN”, recalcó.

Ortiz externó que a lo largo de 41 años ha sido un partido protagonista de los mayores y más importantes cambios en El Salvador, pues no hay fuerza política que se le compare, y sigue siendo un factor determinante en la construcción de la plataforma democrática a partir de los Acuerdos de Paz.

Sostuvo que los miembros del Frente son una comunidad de rebeldes, testigos y protagonistas de varias generaciones, quienes han asumido decisiones valientes y arriesgadas, pero correctas en cada momento histórico, actuando sobre la base, esfuerzo, sacrificio y contando con miles de patriotas y familias comprometidas.

“Vamos a seguir luchando somos una fuerza inclaudicable, ese es el legado de nuestros fundadores no importa el momento ni la complejidad, no importa si tuvimos que pagar con cárcel y no importa si lo tenemos que volver a hacer, la lucha por el pueblo salvadoreño sigue valiendo la pena; nuestro partido ha tenido la capacidad y liderazgo para responder de forma correcta e inteligente y hemos alcanzado cosas que parecían imposibles”, aseguró.

Según el dirigente efemelenista, el partido se convirtió en garante del fiel cumplimiento en el reciente marco democrático, tierno, creciente y todavía no completado, en estos 29 años de lucha aportó a la construcción de El Salvador con más democracia, participación, pluralidad, tolerancia, mayor gobernabilidad y sobre todo, con respeto a los derechos políticos ciudadanos y una amplia libertad de expresión.

“Hace 41 años se levantó en armas una fuerza guerrillera de las más imponentes de América Latina, que cerró unos de sus ciclos más importantes con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, para dar paso a una nueva etapa. La militancia es el corazón de este partido que hoy cumple 41 años, en el cual tenemos que sentirnos profundamente orgullosos, nos enfrentamos a una nueva amenaza que como Frente, estamos llamados a asumir un papel coherente”, recalcó.

A criterio del secretario general del FMLN, este es un proyecto de lucha permanente, acompañamiento a la gente en sus luchas más justas; es una fuerza política importante, fuerte, inteligente, valiente y con una gran capacidad de resistir y recuperarse, que ha logrado asumir su papel en cada momento, integrado por importantes liderazgos que conecta con el país y las comunidades.

Manifestó que el país se enfrenta a un esquema de control absoluto, centralizado, donde una persona se considera el Estado, con una práctica de irrespeto, abuso a los derechos y la libertad ciudadana de forma generalizada, cuyo comportamiento es populista, buscando la confrontación, el odio y la polarización.

Una práctica basada en la manipulación y la propaganda falsa, para debilitar y desprestigiar no solo al FMLN sino a todos aquellos que se consideran de oposición, desarrollando un gobierno personalista, concentrando más recursos y poder público de manera discrecional. “El Frente le dice no a la suplantación y destrucción de la Constitución basada en el espíritu de los Acuerdos de Paz, decimos no a la reelección presidencial autoritaria, decimos no al desmontaje local y territorial, a la persecución política y exigimos libertad para nuestros presos políticos; decimos no al bitcoin, al robo de pensiones, a la promoción de un presupuesto basado en la mentira y el endeudamiento”, reafirmó. El 10 de octubre de 1980 es fundado el FMLN, conformado por el RN, ERP, FPL, PCS y PRTC, las 5 organizaciones político-militar que combatieron durante el conflicto armado, y luego se consolidó como el principal partido político de izquierda en El Salvador.