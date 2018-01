FMLN advierte que defenderá el voto

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario general del FMLN Medardo González y el diputado Manuel Flores advirtieron ayer sobre las irregularidades que han venido ocurriendo en los últimos meses en el sistema electoral, como la suspensión arbitraria por parte de la Sala de lo Constitucional del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas, y la separación de la fiscal electoral Rosa Evelyn Alvarado.

González dijo que por defender los intereses del pueblo el FMLN siempre ha luchado en la adversidad y nunca ha sido fácil el avance de las conquistas populares, pues estas afectan a grandes poderes económicos que se alían con sectores políticos y del ámbito judicial para frenar reformas en favor de la población.

Rivas ha sido sustituido por la magistrada suplente Sonia Clementina Liévano de Lemus, hermana de Mirna Liévano de Márquez, ministra de Planificación en el gobierno de Alfredo Cristiani. La sustituta del magistrado reconoció en una entrevista que su ideología es de derecha.

“Quitan al magistrado Ulises Rivas y ¿por quién fue propuesto? por la Corte Suprema de Justicia. Ya participó en una elección y lo hizo excelente, de repente quitan a la fiscal electoral, aduciendo que fue candidata del FMLN en un municipio, pero el fiscal actual fue representante legal de ARENA en una elección”, aseguró Flores en entrevista con radio Monumental.

Flores también puso el caso de la separación del magistrado suplente de la CSJ Ricardo Iglesias, por ser también asesor de la fracción legislativa del FMLN, pero no ocurrió lo mismo con el magistrado Belarmino Jaime, quien fue asesor de ARENA. “Entonces la ley para quién está”, señaló.

Según el legislador efemelenista, no tiene lógica que con todo el control del sistema electoral que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional han entregado a sectores de derecha que controlan al partido ARENA, sean estos los que estén gritando fraude y bloqueando la participación de la empresa Smartmatic en las elecciones, solo porque esta ha tenido participación en comicios celebrados en Venezuela. “La derecha tiene cuatro de cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ahora ¿quién es el que reclama si tienen mayoría?, lo que sucede es que no se puede juzgar una acción sin antes haber una reacción, cómo se va juzgar algo que no se ha puesto en práctica”, cuestionó.

González también se refirió a las maniobras desde el sector judicial, controlado por ARENA, para anular los equilibrios que quedaron establecidos en la Constitución de la República en el tema electoral.

Durante un discurso brindado en un acto organizado con motivo del 26 aniversario de los Acuerdos de Paz Medardo González dijo que la creación del Tribunal Supremo Electoral, nacido de las negociaciones de paz, con sus contrapesos políticos, está plasmado en la Constitución de la República, precisamente para “mantener el equilibrio necesario, con el objetivo de que haya transparencia y para evitar que haya mano peluda”, lo que genera confianza y evita que se den maniobras a espaldas del pueblo, señaló.

No obstante las adversidades planteadas, el FMLN anunció que defenderán el voto.

Por otro lado, Flores dijo que el FMLN le apuesta a obtener 35 diputados o más en las próximas elecciones porque es clave mantener una bancada fuerte que permita seguir promoviendo reformas en favor de la población y defendiendo otros logros como la Ley de Medicamentos o los paquetes escolares.

“Se han construido nuevos hospitales, a pesar que antes se robaron el dinero y se han equipado con tecnología muchos policlínicos y no han salido estas noticias”, cuestionó el legislador de izquierda.