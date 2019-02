Fiscalía investigará a Funes por supuesta “compra de voluntades”

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Basados en filtraciones periodísticas, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, informó que se ha ordenado una investigación contra el expresidente Mauricio Funes. Por la presunta compra de voluntades de diputados de la Asamblea Legislativa.

“En reunión de seguimiento con las Unidades Especializadas he ordenado abrir investigación sobre el audio de ex Presidente Funes por posible compra de diputados”, fue la publicación que hizo el máximo jefe Fiscal, Raúl Melara.

Melara agregó que hay que investigar la veracidad del audio, en el que se escucha supuestamente al ex mandatario, hablando con Miguel Menéndez (Mecafé) y Herbert Saca, sobre la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa. “Hay que determinar la veracidad del audio e investigar a las personas involucradas”, agregó.

Ante ello, el ex mandatario respondió “Cómo es que la FGR inicia una investigación sobre unos audios de dudosa procedencia y claramente manipulados, audios que además no han sido certificados por ningún perito, y no hace lo mismo con el video de la reunión entre Ernesto Muyshondt y las pandillas. ¿Justicia pareja?”.

A través de una filtración periodística, a la revista Factum, se ha dado a conocer una serie de conversaciones, en las que hay una supuesta negociación entre Herbert Saca, dirigente de GANA, el empresario Miguel Menéndez (Mecafé) y Funes, quienes supuestamente abordan el tema del pago por voluntades de diputados de la Asamblea Legislativa.

El audio, en posesión de la Revista Factum, y publicado recientemente revela operaciones secretas en la que señala que Herbert Saca, vinculado con el partido GANA, fue el encargado de pagar las dádivas a los parlamentarios, con la finalidad de que votaran a favor de ciertas iniciativas presentadas por el Gobierno de Funes. Esta operación, según la publicación de Factum, supuestamente le costó $40 millones de dólares al erario público.

Las supuestas dádivas eran para que el Gobierno de Funes tuviera a tiempo la aprobación del Presupuesto anual, votos para préstamos internacionales e incidencia para la elección de funcionarios de segundo grado, como el Fiscal General.