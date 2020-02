FEDEBEIS homenajea a selección campeona en Centroamericanos 1990

@DiarioCoLatino

Con merecido homenaje a la selección campeona de los Juegos Centroamericanos Honduras 1990, la Federación Salvadoreña de Béisbol (FEDEBEIS) inauguró la XXV edición de la Liga Nacional de Béisbol, nominada “Copa FESA 2020”, en el parque de pelota “Saturnino Bengoa”.

Cirilo Errington, temible jonrronero y pitcher de sangre fría, y Jorge Bahaia hijo, entrenador de aquella gloriosa selección, encabezaron el homenaje de aquella selección de beisbolistas que escribieron tan inolvidable gesta.

En los Centroamericanos del 90, la novena salvadoreña venció por partida doble a la potencia del área, Nicaragua, con pizarra de cinco carreras a tres y cinco a cuatro.

Al haber derrotado al Goliat del área, la eufórica celebración de la coronación sacó dos que tres lágrimas, entre ellas las del jefe de la delegación, Elman Villalta.

Y como en los años dorados del béisbol nacional, la afición volvió a ovacionar con mucho cariño y nostalgia a los “Héroes de Honduras 90”, porque desde aquel año no se ha vuelto a saborear el máximo título beisbolístico centroamericano.

Al respecto de aquella hazaña escrita a punta de batazos, Cirilo Errington, originario de Nicaragua pero salvadoreño de corazón, dijo que “ganarle a Nicaragua no me partió el corazón, porque yo me concentré en los partidos e hice mi mejor trabajo posible”.

Con respecto a la inauguración de la liga nacional, el lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo del ministro consejero en funciones y cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos, Brendan O’Brien.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo Roberto Calderón, gerente Legal del INDES, quien expresó que actividades como el homenaje a los que ganaron el oro centroamericano “engrandecen el deporte en general”.

En la cartelera inaugural, UTEC ganó 11-4 al Halcones y Santa Tecla 8-6 al Shopping