Jueves 1

– “Que ARENA devuelva lo robado” demanda ante la CSJ

Representantes de organizaciones sociales aglutinadas en ASGOJU acudieron a la CSJ para presentar una demanda en contra de varios funcionarios de ARENA que recibieron sobresueldos. “Que ARENA devuelva lo robado”, exigieron.

– GOES fortalece operatividad del sistema de videovigilancia

El vicepresidente de la República Oscar Ortiz y el ministro de Justicia y Seguridad entregaron una flota de vehículos a diferentes unidades de la PNC y la Dirección de Monitoreo de Medios de Vigilancia Electrónica de Centros Penales.

Viernes 2

– Presupuesto para veteranos de guerra con aumento de $10 millones

El ministro de Gobernación Arístides Valencia confirmó que el presupuesto 2018 tuvo un aumento de $10 millones en comparación al año anterior, para cumplir con las obligaciones de los veteranos y excombatientes del FMLN.

– El Salvador en segunda posición en lactancia materna

Violeta Menjívar, ministra de Salud, afirmó que El Salvador obtuvo la segunda posición al implementar programas y políticas de lactancia materna.

Sábado 3

– Relatora de la ONU ve positivo Plan El Salvador Seguro

La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU), Agnes Callarse, dijo que lleva ideas y perspectivas positivas de la implementación del Plan El Salvador Seguro.

– Empresa privada representa el 60 % de violaciones a derechos laborales

Un total de 107 denuncias fueron expuestas por trabajadoras de diferentes empresas públicas y privadas que son señaladas por violentar derechos laborales, según el balance presentado por la Concertación para un Empleo Digno para las Mujeres.

Lunes 5

– Jackeline Rivera propone una capital solidaria, moderna y segura

Entre fuegos artificiales y aplausos, la candidata del FMLN para la alcaldía de San Salvador, Jackeline Rivera, lanzó su campaña y dijo que convertirá la capital en una ciudad incluyente.

– San Marcos con compromisos cumplidos al 100 %

Con 18 años al frente de la comuna, el candidato a alcalde de San Marcos por el FMLN, Fidel Fuentes, pidió nuevamente el respaldo para el período 2018-2021.

Martes 6

– TSE verifica impresión de papeletas

Magistrados del TSE supervisaron la impresión de papeletas para los comicios legislativos y municipales, a fin de que el proceso se desarrolle sin contratiempos.

– Estudian anteproyecto de ley de pueblos indígenas

La comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa inició el estudio del anteproyecto de ley de los derechos de los pueblos indígenas, una normativa que busca el reconocimiento constitucional de la existencia de los mismos.

Miércoles 7

– VMT inicia capacitaciones para conductores de transporte público

Para lograr que el trabajo de motorista se convierta en una profesión, el VMT inició los talleres del programa de formación de conductores.

– El Salvador prevé exportar 6 mil toneladas de cacao

La Alianza Cacao El Salvador estima que cerca de 6 mil toneladas de cacao sean producidas y exportadas en 2023, con la reactivación del sector cacaotero en el país.

Jueves 8

– TSE anuncia cambio de algunos centros de votación

El TSE informó que debido a algunos problemas de iluminación e infraestructura en 11 centros de votación se decidió hacer la reubicación de estos.

– Educación entrega calzado escolar a más de un mil 600 estudiantes

El viceministro de Educación Francisco Castaneda verificó la entrega de calzado escolar a los 1,689 estudiantes del Instituto nacional Walter Thilo Deininger.

Viernes 9

– ASGOJU pide al TSE anular inscripción de ARENA

Los representantes de ASGOJU denunciaron ante el TSE al partido de derecha ARENA por recibir dinero ilícito para las campañas electorales, por lo que debe ser disuelto como entidad política electoral.

– Juzgado salvadoreño reinicia juicio contra militares por masacre

Un tribunal de El Salvador reinició el juicio contra 18 militares por la masacre de El Mozote, en la que el ejército mató a unas 1,000 personas durante la guerra civil de 1980-1992.

Sábado 10

– Misión de observadores de UE inicia su despliegue en el país

La misión de observadores de la Unión Europea (UE) desplegó en los 14 departamentos a los 80 miembros de la comitiva que verificó los comicios municipales y legislativos.

– FMLN ya no se equivocará al elegir magistrados de CSJ, dice Merino

El dirigente del FMLN, José Luis Merino, dijo que su partido se siente orgulloso que haya sido en los gobiernos del Frente que comenzó a funcionar la independencia de poderes en el país.

Lunes 12

– PNC investiga explosión de vehículo

La PNC afirmó que dará captura a los criminales vinculados a la explosión de un vehículo en el kilómetro 14 de la carretera al Puerto de La Libertad, lugar conocido como el Cristo Negro.

– Víctimas de masacre El Mozote claman justicia

Los sobrevivientes de la masacre El Mozote, Morazán, emitieron sus testimonios en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, San Francisco Gotera, donde pidieron justicia.

Martes 13

– TSE admite excusas de tres mil 300 ciudadanos para no integrar JRV

Cerca de 3 mil 550 ciudadanos presentaron sus excusas al TSE para no conformar las JRV, de las cuales 219 no las admitió por no estar dentro de las causales que contempla el Código Electoral.

– Gobierno fortalece círculos de estudio contra el analfabetismo

A fin que 7 mil personas aprendan a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, el Gobierno desarrolló jornadas intensivas de alfabetización en el departamento de Ahuachapán.

Miércoles 14

– Educación alfabetiza a más de 45 mil personas en San Miguel

El MINED informó que solo en el departamento de San Miguel se han alfabetizado 45 mil 889 personas, por lo cual el índice de analfabetismo disminuyó en 16 puntos porcentuales.

– Asamblea aprueba Ley de Concesión de Espacios Públicos

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Concesión de Espacios de Dominios Públicos, que posibilita a las empresas privadas adquirir permisos de administración y explotación de los mismos.

Jueves 15

– PNC desintegra el GRP y forma nueva fuerza policial

El director de la PNC Howard Cotto dio a conocer la nueva Unidad Táctica Especializada Policial, tras la disolución del GRP, unidad que dejó de funcionar desde el 29 de diciembre de 2017.

– Gobierno incrementó 15 veces el presupuesto para atender a veteranos

En los últimos dos años, el Gobierno ha incrementado 15 veces más el presupuesto destinado a la atención a los veteranos del conflicto armado, tanto de la Fuerza Armada como excombatientes del FMLN.

Viernes 16

– Capturan a empresarios y comerciantes socios de pandilleros

Bajo la operación Cuscatlán, la PNC captura a personas que aparentaban ser empresarios de diferentes tipos, pero que tenían vínculos con pandilleros.

– FMLN presenta plataforma legislativa a favor de las mujeres

La Secretaría Nacional del FMLN presentó la plataforma legislativa a favor de las mujeres 2018-2021, con el objetivo de reivindicar los derechos de este sector poblacional.

Sábado 17

– Potente sismo sacude Ciudad de México

Un potente sismo sacudió Ciudad de México, revivió temores y provocó angustias entre sus habitantes, a poco menos de 5 meses que otro terremoto causara cerca de 400 muertos, además de graves daños en cientos de edificios.

– Alma mater celebra 177 años

La Universidad de El Salvador (UES) celebró 177 años de existencia en un acto que contó con la presencia de autoridades y exautoridades de la alma mater, miembros del cuerpo diplomático, funcionarios de Gobierno y estudiantes.

Lunes 19

– Aerolínea Volaris ofrece nuevas rutas de vuelo

La aerolínea Volaris anunció tres nuevas rutas de vuelo que colectarán Centroamérica con Los Ángeles, Nueva York y Washington D. C., con montos desde $150 por vuelo sencillo.

– Policía resguarda equipo para elecciones 2018

La PNC hizo una prueba del sistema de seguridad a implementar antes, durante y después del evento electoral, a fin de garantizar el resguardo del equipo para transmitir los resultados.

Martes 20

– Miguel Pereira propone mejorar seguridad en San Miguel

Miguel Pereira, candidato a alcalde por el FMLN para el municipio de San Miguel, explicó que uno de los principales proyectos es mejorar la seguridad en la cabecera departamental.

– Partidos políticos no declaran donaciones privadas

Acción Ciudadana manifestó que cerca de $15 millones no fueron declarados por los partidos políticos al Ministerio de Hacienda, como ingresos de fuentes privadas durante 2014-2015.

Miércoles 21

– Ampliación de carretera al Puerto de La Libertad impactará positivamente

Durante la inspección de los trabajos en la carretera al Puerto de La Libertad, el titular del MOP Eliud Ayala afirmó que esta obra impactará positivamente en la economía del país.

– Más de 25 mil reinscritos al TPS

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que hasta la fecha, a través de la embajada y los 18 consulados en EE.UU., se habían reinscrito al TPS 25 mil 284 connacionales.

Jueves 22

– Fiscal general tiene miedo de actuar contra ARENA: ASGOJU

En dos años ASGOJU ha interpuesto 20 avisos de presunta corrupción, la mayoría vinculados al partido ARENA, sin embargo, la FGR no ha iniciado ninguna investigación al respecto.

– Presidente se reúne con jefe de misión de observadores electorales

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén recibió al jefe de la misión de observadores electorales de la UE con quien coincidió sobre la importancia de desarrollar comicios transparentes.

Viernes 23

– 5+ denuncia campaña contra candidatos a CSJ

Integrantes del movimiento 5+ denunciaron la campaña de sectores de derecha contra un grupo de abogados que compiten por una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– Organizaciones sociales exigen ratificación de derecho humano al agua y alimentación

Representante de CONFRAS acudieron a la Asamblea Legislativa para exigir la ratificación de la reforma constitucional que reconoce como humanos los derechos al agua y la alimentación.

Sábado 24

– Transportistas de pick-ups respaldan plataforma legislativa del FMLN

Diferentes gremiales de transportistas de pick-ups dieron su respaldo a la plataforma legislativa del FMLN por considerar que es un partido que impulsó iniciativas para favorecer al sector.

– El Salvador rechaza declaraciones de Trump

El Gobierno de El Salvador rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que El Salvador solamente se queda con su dinero y las pandillas siguen llenando Estados Unidos “como el agua”.

Lunes 26

– FMLN llama a cerrar filas para impulsar más cambios

La aspirante a la comuna capitalina, Jackeline Rivera, diputados por el FMLN y militantes del partido culminaron la campaña electoral para los comicios del 4 de marzo.

– Profesores de todo el país respaldan al partido FMLN

Miles de maestros de todo el país respaldaron la plataforma legislativa y municipal del FMLN, a fin que continúe la transformación del país.

Martes 27

– “La derecha tiene un odio brutal al presidente y al FMLN”

El dirigente del FMLN, José Luis Merino, dijo que la derecha tiene un odio brutal contra su partido, así como contra el Presidente Salvador Sánchez Cerén, porque se está invirtiendo casi el 50 % del presupuesto para la gente humilde.

– MOP inicia construcción de lagunas de laminación

Eliud Ayala, titular del MOP, supervisó las lagunas de laminación que se construyen para reducir el volumen de agua que desciende por la quebrada El Arenal de Monserrat.

Miércoles 28

– El Frente está listo para defender conquistas sociales

La militancia del FMLN ratificó su determinación a defender las transformaciones sociales conseguidas y dar continuidad al desarrollo del proceso de cambio en este país.