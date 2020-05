Familias exigen ayuda gubernamental para afrontar pandemia

Oscar López

@Oscar_DCL

Más de 400 familias que residen en el catón Las Crucitas, del municipio de Panchimalco, exigen a las instituciones gubernamentales ser incluidas en los programas de apoyo ejecutados, ya que debido a la cuarentena domiciliaria a muchas personas les es imposible desempeñarse en sus oficios y llevar el sustento a sus familias.

Fátima Lovo -representante de la comunidad- indicó que muchos de los residentes del cantón Las Crucitas se dedican a la albañilería o la construcción, muchos a la comercialización de productos en los mercados; pero, debido a la cuarentena, no les es posible salir de la zona en la que residen, lo que afecta de manera directa en la forma en que obtienen ingresos.

Lovo explicó que muchas familias ya no tienen recursos para comprar alimentos, por lo que exigen que desde el Gobierno central sean tomados en cuenta para recibir los paquetes de víveres que actualmente distribuye el Ejecutivo.

“Las familias no pueden salir a trabajar, ya tenemos casi dos meses de estar en esta situación (cuarentena) y debido a eso la gente ya no tiene dinero, no ha venido ayuda de víveres, no tenemos absolutamente nada”, aseguró la representante de la comunidad.

Lovo sostuvo que, de no ser tomados en cuenta, los residentes del cantón no tendrían otra alternativa que romper la cuarentena, ya que en el lugar habitan madres solteras que deben velar porque sus hijos tengan el alimento diario.

Asimismo, agregó que la municipalidad llegó al cantón y entregó 82 paquetes de víveres, lo que es insuficiente, ya que en el lugar residen al menos 450 familias. “Eso no dio abasto, tampoco nos ayudaron a gestionar la ayuda con las instituciones del Gobierno”, aseguró.

Otra situación que afecta a los residentes de Las Crucitas es el deficiente servicio proporcionado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por lo que piden que la institución mejore el servicio, ya que el agua es necesaria para cumplir con medidas de higiene recomendadas para prevenir contagios de COVID-19.

“ANDA nos está dando dos barriles de agua cada ocho días y con la pandemia no podemos respetar la higiene, le pedimos al presidente de ANDA que mejore el servicio porque eso no da abasto para las familias vulnerables que habitamos en el cantón, dos barriles de agua no son suficientes para cumplir las medidas de higiene”, concluyó Lovo.

Otras familias en la misma situación

En los últimos días las banderas blancas extendidas en puertas, cercos o simplemente ondeando en las calles ha aparecido por todo el país, principalmente en la capital.

En los mesones del barrio Modelo, la Vega, San Esteban, en calles aledañas a la ciudad y en el mismo boulevard del ejército la gente ha salido con sus banderas blancas que simbolizan la necesidad de alimentos.