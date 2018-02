Familiares de víctimas del conflicto armado exigen reparación acorde a sentencias internacionales

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Familiares de víctimas del conflicto armado, junto a organizaciones de derechos humanos, se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados la pronta aprobación de la propuesta de Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, iniciativa que hasta la fecha se resuelve.

En este sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en sentido de que la Asamblea Legislativa tome cartas en el asunto y conceda todos los beneficios necesarios para la reparación de las víctimas, una orden que a seis meses de la presentación de la iniciativa no se cumple algo que los manifestantes consideraran una crueldad por parte del Estado.

“Todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligado cumplimiento, excepto las que benefician a las víctimas, no se vale que se legisle y otorgue presupuesto para veteranos guerra, victimarios, las organizaciones no nos oponemos a eso pero es un acto de crueldad que a quienes causaron el daño se les beneficie y a los dolientes no se les respete una resolución constitucional”, dijo Eduardo García, director de PROBÚSQUEDA.

“Instamos a la Sala a que exija a la mayor brevedad posible el cumplimiento de lo sentenciado a favor de las víctimas en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, ni es posible seguir flexibilizando en cumplimiento de órdenes de tan alto tribunal cuando tienen que ver con el bienestar de las víctimas, diputados que no cumplen con la Constitución no merecen reelección”, indicó Inés Durán, representante de los familiares de las víctimas del conflicto armado.

En relación a lo anterior, los afectados con esta desestimación por parte de la Asamblea Legislativa solicitaron a los diputados que así como ellos piden el voto en campaña electoral concedan su apoyo a la iniciativa que tiene como objetivo beneficios hacia las víctimas.