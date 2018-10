Fabrizzio Hernández: Hay que recuperar la identidad y el orgullo nacional

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Fabrizzio Hernández, vicepresidente del COES y presidente de la Federación de Fisicoculturismo y Fitness, charló con Diario Co Latino sobre diversos temas político-deportivos.

– Se acercan las elecciones presidenciales, ¿a su criterio se está tocando el tema deportivo como se debe en la campaña política?

He estado pendiente y no he escuchado casi nada acerca de deporte. El candidato del actual gobierno no ha mostrado interés y su propuesta no tendría mucha credibilidad con respecto del actuar de los dos gobiernos anteriores, no ha habido una apuesta real. El candidato de derecha se nota que vive la actividad física, pero denota no estar familiarizado con el compromiso de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021, compromiso que es una oportunidad de proyecto deportivo por explotar. Por último, el hermano del otro candidato hizo una propuesta de desarrollo deportivo de veinte años. No obstante, está bien planificar, pero una propuesta tan larga suena más a falta de compromiso inmediato.

– ¿Considera acertado que el presidente de la República nombre al presidente del INDES?

Siempre he visto mal que al frente de los voluntarios deportivos y dirigentes deportivos nos pongan un político asalariado. Debería pensarse más en la persona y no en el cargo político, quizá sería bueno que la Comisión de Deportes de la Asamblea Legislativa, en conjunto con las federaciones, propusieran a alguien idóneo.

– ¿Cree que es autónomo el presidente del INDES o considera que no se manda solo y eso lo amarra?

Creo que ven al presidente de la República como jefe y eso genera una incapacidad de luchar más por el deporte y no alterar la comodidad del mandatario. Por lo anterior, no debe haber una mente subordinada, sino un líder capaz y competente de convencer al Gabinete de Gobierno.

– Si le solicitaran sus servicios como titular del INDES, ¿aceptaría o cree que es una ‘papa caliente’?

Yo no le vería complicación dirigir al INDES, he pasado por todas las situaciones que pasa un dirigente, conozco la institución y tengo la preparación académica; sin embargo, como están las cosas, es un cargo político y no estoy involucrado en política. Me gusta más la trinchera olímpica por sus valores, su voluntariado y aspiraciones dirigenciales de más alto nivel.

– Dado que este deporte ya casi toca fondo, ¿por dónde habría que empezar su resurrección?

En crear las condiciones para que los niños y jóvenes hagan deporte. Hacer deporte en este país se ha vuelto cuesta arriba y los atletas están escasos en la mayoría de federaciones. Los lugares de entrenamiento en zonas de conflicto social no dan paso a que las familias apoyen plenamente a sus hijos atletas. Es difícil que las empresas privadas apoyen, pues no tienen incentivos. Por ello, hay que recuperar la identidad y el orgullo nacional, y aprender a batallar por el hecho de ser salvadoreños. Hoy los jóvenes no se identifican con el país, ni con su municipio, vecindario, colegio y a veces ni con la familia.

– ¿En qué terminó su propuesta de elevar a Misión Oficial -con sus respectivos viáticos- los contingentes deportivos que salgan al extranjero?

Tuve que cambiar un poco la estrategia, pues también represento instituciones y justamente la propuesta estará accesible esta semana en las oficinas de la Federación de Fisicoculturismo (a un costado del ingreso de atletas al estadio Jorge “Mágico” González), para que todos los atletas, entrenadores y dirigentes interesados pasen a firmarla y poder presentarla a la Asamblea Legislativa.